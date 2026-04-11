OM : le nouveau président marseillais Stéphane Richard est un allié du RC Lens !

La nomination de Stéphane Richard à la tête de l’Olympique de Marseille ne laisse pas indifférent dans le paysage du football français. Et pour cause : avant d’arriver à Marseille, l’ancien patron d’Orange avait déjà tenté de s’imposer dans les hautes sphères du football… sans succès. Un épisode méconnu qui en dit long sur les luttes d’influence en coulisses, et qui implique notamment le RC Lens…

Une candidature sérieuse pour la LFP Media

Selon L’Équipe, Stéphane Richard figurait parmi les candidats pour prendre la direction de LFP Media après le départ de Ben Morel fin 2024.

Ce poste stratégique, au cœur de la gestion et de la valorisation des droits TV du football français, attirait des profils de haut niveau. Et Richard cochait plusieurs cases : expérience de dirigeant, réseau solide et connaissance des enjeux économiques.

Sa candidature était notamment soutenue par le fonds CVC Capital Partners, actionnaire clé de LFP Media, mais aussi par certains clubs influents comme l’OM et le RC Lens.

En coulisses, il avait même multiplié les échanges avec Pablo Longoria et Philippe Diallo afin de renforcer son dossier.

Labrune tranche, un choix qui fait débat

Malgré ces soutiens, dont celui de Joseph Oughourlian du côté de Lens, la nomination de Stéphane Richard ne verra jamais le jour. Le président de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune, ainsi que plusieurs présidents de clubs, ont décidé d’écarter sa candidature.

En cause : un profil jugé trop politique et pas suffisamment orienté business pour un poste aussi crucial dans un contexte de crise des droits TV.

C’est finalement Nicolas de Tavernost qui a été choisi, un choix qui avait alors fait consensus au sein des instances.

Lens et Marseille sur la même ligne

Cet épisode révèle un point intéressant : l’OM et le RC Lens partageaient une vision commune en soutenant Stéphane Richard. Une rare convergence entre deux clubs pourtant très différents dans leur fonctionnement.

Du côté lensois, ce soutien montre une volonté d’influencer les décisions stratégiques du football français, notamment sur les questions économiques majeures.

Au-delà du cas Stéphane Richard, cette séquence illustre parfaitement les divisions internes du football français. Entre intérêts divergents, visions opposées et enjeux financiers colossaux, chaque décision devient un rapport de force.

Alors que la question des droits TV reste plus que jamais centrale, ce type de bataille en coulisses pourrait bien se multiplier dans les mois à venir.

Et l’arrivée de Stéphane Richard à l’OM pourrait relancer encore davantage ces débats…