OM Mercato : Neil El Aynaoui s’éloigne encore plus de Marseille

Dans une situation délicate à l’AS Roma, Neil El Aynaoui a été associé à l’OM, mais la Bundesliga aurait une longueur d’avance.

Arrivé à l’AS Roma à l’été dernier contre un transfert estimé à environ 25 M€, Neil El Aynaoui connaît déjà une situation délicate en Italie. L’ancien milieu du RC Lens, pourtant performant en Ligue 1 et devenu international marocain, ne parvient pas à s’imposer dans la rotation romaine.

Selon plusieurs sources italiennes, le joueur de 24 ans vit une première saison frustrante, avec un temps de jeu limité en Serie A malgré un statut de recrue majeure.

Une situation qui agite le mercato… et l’OM

Ce contexte attire déjà l’attention sur le marché des transferts. Un retour en France a été évoqué ces dernières semaines, notamment du côté de l’OM, en quête de renforts au milieu de terrain.

Cependant, cette piste semble aujourd’hui s’être nettement refroidie. Le club phocéen, sous contraintes économiques, ne serait pas en mesure de suivre les exigences financières de la Roma, qui souhaite sécuriser son investissement récent.

La Bundesliga avec une longueur d’avance ?

Si l’OM reste attentif, la tendance actuelle mène surtout vers l’Allemagne. Deux clubs de Bundesliga suivraient de près la situation du joueur, avec possiblement le RB Leipzig, qui « va devoir compenser le départ acté de Xaver Schlager et cherche précisément un milieu capable de courir, gratter des ballons et se projeter », comme le rapporte Jeunesfooteux.

L’OM, de son côté, resterait une option secondaire, davantage opportuniste que prioritaire. L’idée d’un retour en Ligue 1 est donc jugée un peu complexe, sauf changement majeur dans la situation contractuelle du joueur.

Un dossier mercato à suivre de près

Encore sous contrat avec la Roma, Neil El Aynaoui ne semble plus totalement épanoui en Italie. Entre frustration sportive et ambitions européennes, son avenir pourrait rapidement s’accélérer.

La Bundesliga apparaît aujourd’hui comme une destination assez crédible, tandis que l’OM observe sans pouvoir réellement entrer dans la course.