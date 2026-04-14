Critiqué par Paulo Fonseca la semaine dernière, Endrick (OL, 19 ans) a répondu de la plus belle des manière face au FC Lorient (2-0).

Il n’a pas choisi le meilleur moment pour douter… ni pour répondre. Critiqué publiquement par son entraîneur Paulo Fonseca, Endrick a relevé la tête avec caractère lors de la victoire de l’OL face au FC Lorient (2-0). Auteur d’une passe décisive précieuse, le jeune Brésilien a livré une prestation bien plus aboutie, mettant fin à une série de matchs décevants. Une réaction attendue… mais pas forcément anodine.

Car en parallèle, l’attaquant de 19 ans vit un moment très fort sur le plan personnel. Sa compagne, Gabriely Miranda, lui a annoncé qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Une nouvelle qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscité de nombreuses réactions, notamment du côté de ses coéquipiers lyonnais et de la communauté brésilienne.

Endrick va devenir papa

Marié depuis deux ans malgré son jeune âge, Endrick n’avait jamais caché son désir de fonder une grande famille. Cette première grossesse marque donc une étape importante dans sa vie, qui semble déjà avoir un impact positif sur son état d’esprit. Sur le terrain, cela s’est ressenti. Plus libéré, plus impliqué, l’attaquant lyonnais a affiché un visage bien différent, comme s’il avait trouvé une motivation supplémentaire pour répondre aux attentes.

Dans un contexte où chaque performance est scrutée, cette évolution pourrait compter pour la suite de sa saison. Car au-delà des critiques, Endrick reste un joueur en construction, capable de fulgurances mais encore en quête de régularité. Et parfois, ce sont les événements hors du terrain qui déclenchent les déclics les plus forts. À Lyon, le message est passé : Endrick est toujours là. Et il pourrait bien revenir encore plus fort.