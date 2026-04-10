OL, Real Madrid : Endrick fait une annonce qui va bouleverser son futur

L’attaquant brésilien de l’OL, Endrick, vit décidément une saison riche en émotions. À seulement 19 ans, le joueur prêté par le Real Madrid fait à nouveau parler de lui, mais cette fois loin des terrains… pour une nouvelle qui touche à sa vie personnelle.

Une carrière déjà sous pression à Lyon

Depuis son arrivée dans le Rhône, Endrick est régulièrement sous le feu des projecteurs. Ses performances ont parfois été irrégulières, et son intégration a été scrutée de près par les supporters et le staff.

Ce vendredi en conférence de presse, son entraîneur Paulo Fonseca n’a pas hésité à hausser le ton le concernant : « Je ne suis pas satisfait du jeu d’Endrick. Il était fatigué de son voyage pour sa sélection avec le Brésil. Je pense néanmoins qu’il doit faire mieux, j’attends davantage de lui, nous avons besoin de lui à 100% ».

Une annonce qui change tout pour Endrick

Mais loin de se laisser déstabiliser, Endrick a choisi de répondre d’une autre manière : en partageant une immense nouvelle sur sa vie privée.

Le joueur a annoncé, via ses réseaux sociaux, que sa compagne Gabriely Miranda est enceinte de leur premier enfant.

Déjà marié depuis environ deux ans, le couple, très suivi sur les réseaux sociaux, s’apprête désormais à franchir une nouvelle étape majeure, qui va forcément bouleverser le futur du jeune joueur. Ils ont également évoqué le fait que leur famille allait bientôt s’agrandir pour atteindre cinq membres, en comptant leurs deux chiens.

Une relation très médiatisée

Endrick et Gabriely Miranda forment l’un des couples les plus suivis du football brésilien. Leur relation, très exposée sur Instagram, est connue pour sa stabilité mais aussi pour certaines particularités, comme leur “contrat de couple” largement commenté dans la presse.

Depuis leur union, la compagne du joueur est régulièrement présente dans les moments importants de sa carrière, notamment lors de ses changements de club et de ses débuts à Lyon.

Une nouvelle étape dans la vie d’un prodige

Entre exigences sportives élevées et vie privée désormais bouleversée, Endrick continue de grandir à grande vitesse. À 19 ans seulement, l’international brésilien vit déjà des responsabilités de “grand” joueur… sur et en dehors du terrain.

Une chose est sûre : cette nouvelle pourrait bien marquer un tournant dans sa jeune carrière à l’OL