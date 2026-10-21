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FRANCE

OL : un géant américain a signé à Lyon jusqu’en 2028

Par Bastien Aubert - 21 Oct 2026, 13:40
Michelle Kang (OL)

Avant de croiser le fer avec le PSG (dimanche, 20h45), l’OL a officialisé un partenariat stratégique avec le géant américain Monster Energy pour 2 saisons, soit jusqu’en juin 2028 !

L’OL continue de développer son réseau de partenaires. Le club lyonnais a annoncé, le 19 octobre, la signature d’un partenariat stratégique avec Monster Energy, célèbre marque américaine de boissons énergisantes. L’accord est prévu pour deux saisons, jusqu’en juin 2028.

L’OL frappe un joli coup commercial

Pour concrétiser cette collaboration, les deux parties ont été accompagnées par SPORTFIVE, l’agence spécialisée dans le marketing sportif qui travaille avec l’Olympique Lyonnais sur son développement commercial. Cette association permet à la marque américaine de s’appuyer sur la visibilité d’un club majeur du football français pour renforcer sa présence dans cet univers.

Au-delà de l’aspect commercial, ce partenariat doit surtout se traduire par des opérations destinées aux supporters. L’objectif affiché est d’enrichir l’expérience proposée au Groupama Stadium lors des rencontres, avec davantage d’animations et d’événements autour des matchs.

« Ce partenariat va nous permettre d’offrir à nos supporters une dimension événementielle encore plus forte au Groupama Stadium », a expliqué Thibaut Chatelard, responsable des revenus et du marketing de l’OL. Le club n’a toutefois pas encore détaillé le contenu précis des futures opérations. Il faudra donc patienter pour découvrir la manière dont Monster Energy compte s’intégrer à l’ambiance des soirées lyonnaises.

Monster Energy veut s’imposer dans le football français

Déjà présente dans plus de 140 pays, la marque américaine est particulièrement connue pour ses liens avec les sports mécaniques et les disciplines à forte intensité. Son association avec l’OL représente une nouvelle occasion de toucher un public passionné de sport et de renforcer son implantation dans le football français.

Florian Chevallier, vice-président marketing West EMEA de Monster Energy, a mis en avant la passion de la communauté lyonnaise et la volonté de proposer aux supporters des expériences authentiques. Le Groupama Stadium devient ainsi un terrain d’expression supplémentaire pour la marque.

Si les grandes lignes de cette collaboration sont désormais connues, une information importante manque encore : sa valeur financière. Ni l’OL ni Monster Energy n’ont communiqué le montant de l’accord. Pour Lyon, cette signature confirme en tout cas la volonté de valoriser son stade et sa communauté au-delà des seuls résultats sportifs.

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