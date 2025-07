OM : Mbemba fait ses adieux à Marseille avec un message surprenant

En fin de contrat après une dernière saison passée au placard, Chancel Mbemba a publié un message d’adieux sur les réseaux sociaux dans lequel il remercie… Pablo Longoria.

En lundi 30 juin 2025, de nombreux joueurs font leurs adieux à leur club. C’est en effet le jour où leur contrat arrive à échéance. Chancel Mbemba fait partie du lot. Le défenseur congolais de 30 ans vient de passer toute la saison 2024-25 au placard pour avoir refusé de quitter l’OM l’été dernier. Placé dans le loft, il avait tenu bon malgré les pressions de la direction phocéenne. Ensuite, il avait eu des problèmes avec le bras droit de Medhi Benatia, Ali Zarrak, quand il avait été question qu’il aille s’entraîner avec la réserve. Au final, Mbemba a perdu douze mois mais, dans le message qu’il vient de publier sur les réseaux sociaux, il ne semble pas nourrir de rancœur, pas même envers un Pablo Longoria ayant validé les sanctions à son égard il y a un an !

« Je tiens à remercier le président… »

« Toutes les histoires trouvent leur conclusion et, parfois, celle-ci n’est pas celle que l’on avait imaginée. Ces trois saisons avec l’Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire et j’en retiendrai le meilleur : l’ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matches. Je tiens à remercier le président qui m’a offert l’opportunité de rejoindre cette grande aventure, ainsi que l’ensemble du staff, personnel de la Commanderie et mes coéquipiers avec lesquels j’ai partagé ces années riches en émotion. Un merci particulier à tous ceux qui m’ont soutenu et encouragé lors de cette dernière saison difficile : aux supporters croisés dans la rue, toujours prêts à partager un mot d’encouragement, et au peuple congolais dont le soutien inébranlable m’a porté dans les moments difficiles. Il est temps de refermer ce chapitre pour m’envoler vers de nouvelles destinations.

Merci pour tout, Marseille bébé ! »

C’est effectivement Pablo Longoria qui était allé chercher Chancel Mbemba au FC Porto il y a trois ans, alors que le défenseur sortait d’une saison difficile car il refusait de prolonger. On pensait que la relation entre les deux hommes avait souffert à cause des tensions de l’été dernier mais il semblerait que ce ne soit pas le cas…