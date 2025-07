OL : qui est Christopher Mallon, l’homme de l’ombre qui peut faire basculer Eagle

Son nom a rapidement fuité et si le communiqué d’Eagle du 23 juin le présentait simplement comme l’un des cinq nouveaux administrateurs du groupe, l’avocat Christopher Mallon tient bien un rôle central dans l’avenir du groupe…

Souvent, dans les communiqués, le diable se niche dans le détail. En officialisant l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs le 23 juin, Eagle Football Holdings Limited pensait sans doute que le profil de l’avocat Christopher Mallon passerait inaperçu. Vendu dans sa présentation comme un avocat spécialisé en insolvabilité et en restructuring, le Britannique n’était pas plus mis en avant qu’Alexander Bafer, Frank Patterson, David Horin et Sam Lynn mais celui que L’Equipe a présenté comme un « spécialiste des projets complexes de financement, de réforme organisationnelle et de rentabilité » ayant déjà travaillé pour Chelsea est le seul à rentrer dans le conseil d’administration de la « Bidco », le board opérationnel de la maison-mère. Le cœur d’EFH. Et Christopher Mallon n’a pas un rôle neutre puisqu’il s’agit tout simplement de l’expert indépendant pouvant faire basculer le pouvoir des mains de John Textor vers Arès Management, le principal fond prêteur du Floridien. En effet, les 6 et 7 mai dernier, les statuts de la « Bidco » ont changé pour aboutir à cette situation.

Chris Mallon, l’homme des dossiers désespérés ?

Mais qui est ce mystérieux et discret Monsieur Mallon, qui se serait rendu discrètement dans les bureaux de l’OL la semaine passée ? Fondateur de Fulcrum Partners, également passé par Lazard Financial Advisory, l’Ecossais est un ponte dans son domaine, fort de plus de 30 ans d’expérience au sein de cabinets d’avocats de premier plan à Londres. Ancien président de l’Insolvency Lawyers Association, membre de l’International Insolvency Institute et co-auteur de “The Law and Practice of Restructuring in the UK and the US” (Oxford University Press), Christopher Mallon s’est retrouvé à travailler dans les dossiers les plus médiatiques et périlleux de ce siècle en matière de plans de sauvetage plus ou moins désespérés. « Tout au long de sa carrière, Chris a conseillé sur certaines des restructurations internationales les plus complexes et les plus médiatisées, notamment celles de BCCI, Enron, Global Crossing, Worldcom, Eurotunnel, Gate Gourmet, Parmalat, ResCap, British Vita, Torm, Excel, Danaos, Evraz et Mechel », peut-on lire dans sa biographie sur le site de Fulcrum Partners.

Il n’est pas là pour l’amour du foot !

Dans ce palmarès de dossiers, on retrouve des faillites et d’immenses scandales financiers mondiaux dont il n’a pas été en mesure d’endiguer la chute comme Worldcom, Enron ou Parmalat mais aussi quelques belles réussites. Chris Mallon siège notamment au conseil d’administration de Swissport, entreprise de fournisseur de services des compagnies aériennes et aéroports, qui était bord de la faillite en 2020 suite au Covid et qui est redevenu en 2024 un acteur solide dans son marché avec 3,7 milliards d’euros de CA (+11% par rapport à N-1). Présenté par le directeur général de Lazard David Burlison comme « un conseiller en restructuration exceptionnel, avec une réputation impressionnante bâtie au fil des décennies en conseillant sur de nombreuses missions de premier plan », Mallon a été choisi par Arès Management pour son CV plus que pour son amour du foot. En effet, si l’on se fie à son portrait sur l’une de ses sociétés, l’intéressé est davantage attiré par le cyclisme, le rameur, la musique, la littérature, le théâtre et les arts que par le ballon rond…