Droits TV : De Tavernost (LFP Media) rouvre la porte à Canal+ pour diffuser la L1 ! 

Alors que le lancement de la plateforme 100% Ligue 1 approche à grands pas, Nicolas de Tavernost, directeur général de LFP Media, affiche sa confiance. Le pilote du projet audiovisuel de la Ligue livre un plaidoyer déterminé en faveur de ce nouveau modèle, qui sera proposé à 14,99 euros par mois. Et ce, malgré l’absence remarquée de Canal+, qui a refusé de participer à l’aventure.

D’emblée,De Tavernost ne cache pas sa déception face à la position de Canal+, qui a refusé de poursuivre les négociations autour de la diffusion de la Ligue 1 la saison prochaine. « Nous sommes dans un mode de distribution multi-plateforme, non exclusif. Nous avons discuté avec l’ensemble des distributeurs, sauf Canal+, qui n’a pas souhaité poursuivre les discussions. On en a pris acte », explique-t-il dans L’Équipe. Mais le dirigeant assure que l’échec des négociations n’a pas pris la Ligue au dépourvu. « Fort heureusement, nous avions anticipé ce scénario en ouvrant des discussions avec d’autres acteurs. »

Pour autant, le symbole est fort. Canal+, longtemps considéré comme le partenaire naturel de la L1, tourne (provisoirement ?) le dos au championnat. Un choix que de Tavernost juge regrettable : « Je n’imagine pas que Canal+ puisse se passer durablement de la Ligue 1. Les conditions n’étaient pas réunies pour qu’ils nous fassent une proposition qui soit dans l’intérêt des clubs. »

« L’écart avec la Ligue des champions est indécent »

La critique de Maxime Saada, président du directoire de Canal+, n’a pas échappé au patron de LFP Media. Dans une récente interview, ce dernier avait fustigé le projet de la plateforme, son prix, et les ambitions jugées irréalistes de la Ligue. De Tavernost lui répond sans agressivité, mais avec fermeté : « Je respecte Canal+. Ils ont mis beaucoup d’argent sur les Coupes d’Europe. Mais il ne peut pas y avoir 490 millions d’euros pour la Ligue des champions, et seulement 100 pour la Ligue 1. Cet écart est injustifiable. » Et d’ajouter : « J’ai toujours dit à Maxime : si tu as dépensé tes sous ailleurs, ce n’est pas de ma faute. Il a choisi l’Europe plutôt que la France. Mais je ne comprends pas qu’il refuse même une distribution non exclusive de notre plateforme. Elle pourrait satisfaire ses abonnés. »

Un projet innovant… mais des débuts difficiles attendus

Malgré les tensions, De Tavernost reste optimiste. La plateforme proposera huit matches en direct chaque journée (le neuvième, le match du samedi 17h, restant diffusé sur beIN Sports), ainsi qu’un magazine en clair. « Il y aura sans doute deux années difficiles, mais nous allons essayer de construire le projet le plus innovant et populaire possible », promet-il. Le tarif de 14,99 euros par mois est présenté comme un atout majeur pour séduire le grand public, avec une accessibilité pensée pour le plus grand nombre : télévision connectée, applications, box, etc. Et surtout, la Ligue sera enfin propriétaire de sa diffusion. « L’alternative était d’accepter un minimum garanti de 100 millions. C’est insuffisant. Il vaut mieux être maître de ses droits et de sa plateforme. Je suis convaincu que, si on travaille bien, le succès sera au rendez-vous. »

La porte reste ouverte pour Canal+

Malgré le divorce actuel, Nicolas de Tavernost n’en fait pas une affaire personnelle :

« Maxime Saada est un grand professionnel, responsable de ses choix. Mais j’espère qu’il reviendra. La porte restera toujours ouverte. » En attendant, la LFP compte sur ses autres partenaires — nombreux selon lui — pour relayer son nouveau produit. Et sur la passion du public pour un Championnat qu’il considère comme attractif et compétitif. « La Ligue 1 est forte », conclut-il.