FC Barcelone : Yamal colle un éclat à Doué (PSG)

Parmi les joueurs de moins de 20 ans, il y a Lamine Yamal et les autres. L’ailier du FC Barcelone est coté 200 M€, deux fois plus que son plus proche poursuivant, Désiré Doué (PSG) !

Actuellement, Lamine Yamal connaît une légère zone de turbulence due à sa fête d’anniversaire. Pour ses 18 ans, l’ailier du FC Barcelone aurait invité une douzaine de femmes tarifant leurs services mais également des personnes de petites tailles, ce qui lui vaut une accusation d’une association. Quoi qu’il en soit, le potentiel Ballon d’Or 2025 a vu les choses en grand pour célébrer sa majorité, qui lui a notamment valu de prolonger son contrat avec les Blaugranas jusqu’en 2031, augmentation salariale à la clef.

Yamal vaut deux Doué !

Et qu’on se le dise, actuellement sur la planète football, il y a Lamine Yamal et les autres ! Mundo Deportivo a ainsi détaillé les cotes des joueurs sur Transfermarkt. Le Barcelonais est le numéro un de la planète avec une valeur de 200 M€. Juste derrière, on trouve deux Madrilènes, Kylian Mbappé et Jude Bellingham, tous deux cotés 180 M€. Mais là où on mesure réellement l’importance prise par l’international espagnol, c’est quand on compare avec d’autres joueurs de moins de 20 ans !

C’est bien simple, le deuxième joueur U20 le mieux coté est le Parisien Désiré Doué, qui vaudrait… 90 M€ ! Le Français a pourtant réalisé une sacrée saison avec le PSG, qui a tout gagné sauf le Mondial des Clubs. Mais il vaut quand même deux fois moins que Lamine Yamal. Impressionnant !