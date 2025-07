FC Nantes, OM Mercato : Rongier s’était refusé de porter un jour le maillot du Stade Rennais !

Le milieu de l’OM Valentin Rongier va rejoindre le Stade Rennais. Un club qu’il ne portait pas vraiment dans son cœur lorsqu’il était au FC Nantes…

L’Équipe vient de dévoiler que l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont parvenus à un accord dans la nuit de samedi à dimanche pour les transferts de Quentin Merlin et Valentin Rongier. Rennes devrait débourser environ 22 millions d’euros pour s’attacher les services du latéral gauche de 23 ans et du milieu de terrain de 30 ans.

Il comparait les Rennais à des chèvres

Pour Rongier, ce départ à Rennes peut interpeler à la lecture de certains propos tenus contre le club breton quand il portait encore le maillot de Nantes, son club formateur. « Coucou les Rennais », avait-il un jour posté, avec une photo de chèvres en train de brouter, pour se payer les joueurs bretons. Et en 2018, Rongier avait dit, à Ouest-France : « J’ai le FC Nantes en moi. Rennes, c’est un club qui ne m’attire pas du tout, je ne pourrais pas aller là-bas ». Six ans plus tard, c’est pourtant ce qu’il s’apprête à faire !