Real Madrid : Mbappé et Vinicius ne s’aiment pas, c’est officiel 

Formé pour faire trembler l’Europe l’été dernier, le duo formé par Kylian Mbappé et Vinicius Junior ne fonctionne pas vraiment au Real Madrid. Les statistiques sont formelles.

C’est un chiffre qui fait l’effet d’une bombe à Madrid tant il illustre le désamour entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Selon AS, seuls 15 % des passes du Brésilien sont destinées au Français… et à peine 13 % dans l’autre sens. Pour un duo censé faire trembler l’Europe, c’est un constat glaçant : les deux stars du Real Madrid ne se cherchent pas, ne se trouvent pas, et semblent même s’éviter sur le terrain.

Un malaise désormais chiffré, visible, presque officiel : l’alchimie entre Mbappé et Vinicius Jr ne prend pas. L’un préfère percuter axe gauche, l’autre y a construit tout son jeu. Résultat : des appels ignorés, des combinaisons inexistantes, et un Real Madrid obligé de revoir ses plans.

Depuis mars, les deux joueurs n’ont plus marqué dans le même match. Un symbole fort. Tandis que Vinicius s’est effacé après son Ballon d’Or, avec un seul but sur ses onze dernières rencontres, Mbappé, lui, a fini la saison comme un boulet de canon : dix buts en six matchs. Deux trajectoires opposées, presque incompatibles.

Un duo voué à l’échec au Real Madrid ?

Les tentatives de Xabi Alonso pour ajuster la formule – notamment en décalant Vinicius à droite – se sont heurtées à des limites évidentes : position inconfortable, langage corporel fermé, et frustration croissante chez les deux stars. On a vu Mbappé lever les bras après des oublis. Vinicius baisser les yeux après un tir mal négocié. Tout sauf la complicité attendue.

Ce manque de connexion n’est pas qu’un problème de stats, c’est un frein réel à la performance collective. Le Real Madrid a beau être blindé de talents, si ses deux flèches offensives ne se parlent pas, c’est tout le système qui vacille.

Le défi du nouvel entraîneur est désormais clair : faire cohabiter deux superstars qui n’ont, pour l’instant, rien d’un duo. Leur entente est aujourd’hui l’un des plus grands chantiers du vestiaire madrilène. Et sans solution rapide, le rêve galactique pourrait bien tourner court.