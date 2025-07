FC Barcelone Mercato : le Qatar fait la paix et signe un gros chèque

En conflit depuis que le Qatar fait du dopage financier au PSG, le FC Barcelone et l’émirat ont visiblement fait la paix puisqu’un transfert vient d’être entériné.

🟩 Accord proche

On le sait, le Qatar et le FC Barcelone ont longtemps été en guerre. Ou, plutôt, l’émirat a longtemps voulu faire payer aux Blaugranas ses critiques contre le dopage financier au PSG alors qu’eux-mêmes avaient bénéficié d’un généreux partenariat avec Qatar Airways. La paroxysme a été atteint en 2017, entre la légendaire remontada (0-4 ; 6-1) en 8es de finale de la Champions League, la volonté du Barça de recruter Marco Verratti l’été suivant, la colère du PSG qui en a suivi et le recrutement record de Neymar pour 222 M€ en guise de représailles.

15 M€ pour Victor, près de quatre fois sa valeur…

Depuis, les relations demeuraient tendues entre le Qatar et le champion d’Espagne. Mais un deal bouclé ce jour laisse à penser que les rapports sont redevenus cordiaux. Ce deal, c’est celui qui va porter Pau Victor à Braga. Selon Ben Jacobs, l’attaquant de 23 ans va s’engager avec le club portugais moyennant une indemnité de 12 M€ plus 3 M€ de bonus. Un montant totalement surévalué, la cote du jeune Catalan étant de 4 M€… Depuis octobre 2022, le Qatar détient plus de 20% des parts du club portugais et bénéficie, comme Paris mais dans une moindre mesure, du dopage financier.

Ce transfert est en tout cas une bonne nouvelle pour le Barça, qui récupère une jolie manne, même si 30% reviennent à Gérone, club formateur de Victor. Et si en plus les relations se sont normalisées avec le Qatar…