OM : un ex du RC Lens fait planer une inquiétude sur Aubameyang

L’exemple de Seko Fofana, à côté de ses pompes depuis son retour en L1, montre qu’il est difficile pour les joueurs passés par l’Arabie Saoudite de revenir en Europe.

Ce vendredi, La Provence confirme que Pierre-Emerick Aubameyang va bien s’engager avec l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais a réglé ses petits soucis administratifs et va pouvoir signer son contrat de deux ans avec un club dans lequel il a passé la saison 2023-24. Celle-ci fut très réussie au niveau individuel (30 buts inscrits), beaucoup moins au niveau collectif (8e place en L1). PEA va trouve un effectif changé du sol au plafond mais une question se pose : dans quel état de forme arrive-t-il ?

Fofana, un monstre à Lens, une ombre depuis son retour d’Arabie Saoudite !

La Provence constate que la plupart des joueurs ayant évolué en Arabie Saoudite ont connu beaucoup de difficultés à revenir en Europe. L’OM peut en témoigne avec le flop Luiz Felipe, débarqué en janvier à Marseille et déjà reparti ! L’Italo-Brésilien a enchaîné les blessures, ne parvenant pas à se remettre dans le rythme (plus élevé) du championnat français. Autre exemple frappant : Seko Fofana. Incroyable de puissance à Lens (2020-23), le milieu ivoirien n’est plus que l’ombre de lui-même à Rennes, qu’il a rejoint en janvier après un an et demi à Al-Nassr puis Al-Ettifaq.

Faut-il craindre la même chose pour Aubameyang ? Sabri Lamouchi pense que non. Actuellement en poste en Arabie Saoudite, l’ancien milieu de l’OM, cité par La Provence, rappelle que PEA est un grand professionnel et, pour l’avoir vu de près, il jure qu’il est toujours aussi impliqué dans son métier. La conclusion du quotidien régional est que le plus dur pour le Gabonais sera de s’imprégner des principes de Roberto De Zerbi, plus que de se remettre à niveau sur le plan physique.