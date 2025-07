OL Mercato : un 9e départ se profile, grosse économie en vue !

Remplaçant à l’OL mais détenteur d’un gros salaire, Duje Caleta-Car devrait prendre la direction de la Real Sociedad, sous forme de prêt.

🟨 Négociation en cours

Comme évoqué plus tôt dans la journée, l’Olympique Lyonnais s’apprête à enregistrer une bonne nouvelle avec le retour de Nicolas Tagliafico. Le latéral gauche argentin de 32 ans s’est mis d’accord pour un nouveau bail, assorti d’une réduction salariale. Il est à la fois attaché au club et à la ville, ce qui explique qu’il ait replongé, alors qu’il avait des contacts en Argentine et dans les émirats. La suite du mercato lyonnais va mener au recrutement d’un gardien et d’un milieu de terrain, priorités de Paulo Fonseca.

La Real Sociedad va prendre en charge l’intégralité de son salaire

Cette signature de Tagliafico a été rendue possible par la vente de Lucas Perrin à Leeds United moyennant un chèque de 16 M€. Selon Fabrizio Romano, un nouveau départ devrait être officialisé dans les prochaines heures. Il s’agit de celui de Duje Caleta-Car. Le défenseur central croate, qui n’est pas titulaire avec Fonseca, devrait prendre la route de la Real Sociedad. Il va être prêté (avec option d’achat non obligatoire de 3 M€) mais le club basque va prendre à sa charge l’intégralité de son imposant salaire. Ce qui libèrera de la place pour recruter d’autres joueurs.

Il s’agira du neuvième départ estival des Gones après Alexandre Lacazette (Neom SC), Rayan Cherki (Manchester City), Saïd Benrahma (Neom SC), Jordan Veretout (Al Arabi), Amin Sarr (Hellas Vérone), Johann Lepenant (Nantes), Adryelson (Al Wasl) et Lucas Perri (Leeds).