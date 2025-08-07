FC Nantes Mercato : l’OM out, un club de L1 a la voie royale pour Abline ! 
PSG Mercato : le LOSC met un coup de frein à Paris sur une cible surprise !

Lucas Chevalier (LOSC)
Bastien Aubert
7 août 2025

Alors que le transfert de Lucas Chevalier (23 ans) au Paris Saint-Germain patine, le LOSC a refusé une proposition venue du club de la capitale.

🟥 Rumeur

Le LOSC ne veut pas se laisser déstabiliser. Le départ possible de Lucas Chevalier (23 ans) vers le Paris Saint-Germain oblige les Dogues à se renforcer dans les buts. Deux noms ressortent : Dominik Greif et Ricardo Velho. Mais Foot Mercato affirme qu’un troisième gardien a été proposé : Arnau Tenas, champion olympique et encore jeune. Une offre polie, mais clairement refusée par la direction lilloise.

Le profil de Tenas, qui n’a disputé que deux matches la saison dernière, ne convainc pas les dirigeants du LOSC. Avec Gianluigi Donnarumma et Matveï Safonov devant lui au PSG, son avenir parisien était limité, mais à Lille, le club souhaite une recrue plus expérimentée pour rivaliser dans l’élite française.

Dans le même temps, Rudy Galetti nous apprend qu’Al-Hilal, très actif sur le mercato, a d’abord exploré la piste Gonçalo Ramos avant de se rabattre sur Darwin Núñez. L’attaquant du PSG, lui, a rapidement écarté l’idée d’un transfert en Arabie Saoudite, ce qui a accéléré la décision du club saoudien de se concentrer sur l’Uruguayen.

« Le coup d’œil de But FC »

« Les relations risquent de se tendre entre le PSG et le LOSC, où Olivier Létang est pleinement reconnu pour ses qualités de négociateur hors pair. Paris en sait quelque chose… »

