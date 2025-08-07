La liste des nominés pour le Ballon d’Or, avec 9 joueurs du PSG et 4 du FC Barcelone !
FC Barcelone : le verdict est tombé pour ter Stegen et le capitanat !

Marc-André ter Stegen capitaine du FC Barcelone, c'est fini.
Raphaël Nouet
7 août 2025

Le FC Barcelone a tranché concernant le capitanat de Marc-André ter Stegen, entré en conflit avec le club. Il lui a été retiré jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire.

Ce jeudi, le FC Barcelone avait prévu de communiquer sur le brassard de capitaine pour la saison à venir. Ce timing ne doit rien au hasard : dimanche, les Blaugranas affronteront Côme lors du trophée Gamper. A cette occasion, il est de coutume pour le capitaine du club de faire un discours devant les supporters pour évoquer la saison à venir. Sachant que l’actuel détenteur du brassard est Marc-André ter Stegen, en conflit avec le club, la direction voulait trancher son cas avant la partie pour éviter tout dérapage.

Ter Stegen privé de brassard… jusqu’à la fin de la procédure disciplinaire !

Le souci, c’est que la plupart des joueurs sont contre cette décision de retirer le capitanat au gardien allemand, unanimement apprécié. Pour éviter tout scandale, la direction du Barça a donc coupé la poire en deux : ter Stegen ne sera plus capitaine jusqu’à la fin de sa procédure disciplinaire. Ce qui n’est qu’une façon de repousser l’échéance car, de toute façon, on se dirige vers une résiliation de contrat ou une mise au placard jusqu’à la fin de la saison pour le gardien.

Mais au moins, le Barça s’évite un affront dimanche lors du Gamper. C’est Frenkie De Jong qui devrait se voir confier le brassard, même si rien n’a été officialisé pour le moment.

FC Barcelone
