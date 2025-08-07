Coup de tonnerre dans le mercato du FC Barcelone : Al-Nassr est en négociations avancées pour recruter Inigo Martinez, dont le duo avec Pau Cubarsi la saison passée a stabilisé la défense !

🟨 Négociation en cours

Celle-là, aucun média ne l’avait vue venir ! Le journaliste espagnol Matteo Moretto annonce que le FC Barcelone est en négociations avancées avec Al-Nassr pour le transfert d’Inigo Martinez ! Le Basque de 34 ans entre dans sa dernière année de contrat, ce qui peut expliquer que les Blaugranas soient ouverts à un départ. Mais ce serait quand même une très grosse perte car son duo avec Pau Cubarsi en défense centrale la saison dernière avait fait des miracles.

Un départ qui pourrait permettre l’inscription de Joan Garcia

Le départ de Martinez pourrait permettre au Barça de rentrer enfin dans le cadre du fair-play financier espagnol et donc d’inscrire ses recrues, à commencer par Joan Garcia. Car à dix jours de la reprise de la Liga, le champion d’Espagne n’a toujours pas de portier inscrit en Liga ! Cette vente peut aussi être une répercussion de la volonté de Ronald Araujo de rester en Catalogne. L’Uruguayen devrait être à nouveau titulaire si Martinez s’en va et former la nouvelle paire axiale avec Cubarsi.

La valeur de Martinez est estimée à 5 M€ par Transfermarkt mais le transfert pourrait se conclure sur des bases beaucoup plus élevées.