🟥 Rumeur

Selon L’Équipe, le Paris FC a formulé une offre de 25 M€ pour s’offrir Matthis Abline, attaquant star du FC Nantes et international Espoirs français. Refusée par Waldemar Kita.

Le FC Nantes reste inflexible pour Matthis Abline. Auteur de 9 buts la saison passée, le joueur de 22 ans est la priorité absolue du promu pour renforcer son secteur offensif. Si l’intérêt est partagé entre Abline et le Paris FC, le dossier est loin d’être bouclé. Waldemar Kita, président des Canaris, a fixé la barre très haut : pas moins de 50 M€ pour libérer son buteur.

Kita attend 50 M€ pour Abline !

Selon L’Équipe, cette exigence qui a refroidi les ardeurs parisiennes… pour l’instant. Hasard du calendrier, le FC Nantes et Paris FC s’affronteront samedi en match de préparation. L’occasion rêvée pour relancer les négociations en coulisses et tenter de rapprocher les positions. Le mercato pourrait bien s’animer à la Beaujoire dans les jours à venir.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le FC Nantes reste inflexible pour Matthis Abline mais pourrait se mettre son attaquant à dos s’il voit qu’il continue des clubs ambitieux s’intéresser à lui. L’OM et le Paris FC en font partie… »