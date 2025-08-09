ASSE : les Verts concèdent le nul à Laval dans un match fou et riche en buts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

L’OL réussit son dernier test contre Getafe, les notes des Gones

Georges Mikautadze a brillé lors d'OL - Getafe.
Alexandre Corboz
9 août 2025

Ce samedi soir, au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu, l’OL affrontait Getafe pour son 6ème et dernier match de préparation. Les Gones se sont imposés 2-1 dans un match rugueux qui a d’abord été une histoire de penalties.

Sous une chaleur étouffante, face à l’adversaire d’assez loin le plus rugueux de sa préparation, qui a d’ailleurs fini à dix après l’exclusion de Djene (63ème), les hommes de Paulo Fonseca ont fait le boulot, bouclant un 4ème succès en six matchs après ceux de Villefranche, Hambourg et Majorque.

Passé une entame très délicate où les Gones ont dû s’habituer à l’agressivité des Espagnoles, les coéquipiers de Clinton Mata (capitaine en l’absence de Corentin Tolisso) ont progressivement fait parler leur supériorité technique. Malgré tout, la rencontre s’est résumée à une histoire de penaltys. Tous sifflés logiquement par Jérémy Pignard. A une semaine du déplacement à Bollaert, on commence à avoir une idée assez claire de l’équipe qui va démarrer la saison en Ligue 1.

Les Tops :

Mikautadze (7) : le Géorgien est en forme. Ce samedi, il a pris beaucoup de coups, transformé en deux fois un penalty (24ème) et obtenu le second penalty lyonnais (63ème). Un match de gladiateur.

Merah (6) : moins en vue que sur les matchs précédents, face à un adversaire qui n’a pas hésité à le cartonner, le milieu de 18 ans a quand même obtenu un penalty et nous a crédité de quelques gestes de classe.

Morton (6) : en début de partie, l’Anglais nous a fait peur en perdant deux ballons sur ses ressorties de balle mais il est monté en régime au fil des minutes. On a aimé ses quelques tacles bien sentis et la qualité de son jeu long et vers l’avant. A revoir même s’il sera en ballotage défavorable face à Corentin Tolisso pour démarrer la saison. Très applaudi à sa sortie à la 85ème minute remplacé par Mathys De Carvalho.

Abner (6) : en l’absence de Nicolas Tagliafico, très en retard dans sa préparation, le Brésilien enchaîne. Jamais inquiété dans son couloir gauche, on l’a vu proposer quelques accélérations et projections bien senties.

Les Flops :

Le couloir droit : s’il a marqué sur penalty, Ainsley Maitland-Niles a peiné à faire des différences dans son couloir et derrière lui Saël Kumbedi a eu beaucoup de déchet.

Niakhaté (5) : après Clinton Mata à Munich, le Sénégalais – auteur d’une bonne préparation jusqu’à là – a offert un penalty cadeau avec une intervention en retard sur Iglesias dans la surface. Un couac qui ternit un peu son match.

Les notes des joueurs :

Descamps (6) – Kumbedi (5, puis Sulc (77ème)), Mata (5,5), Niakhaté (5), Abner (6) – Morton (6, puis De Carvalho (85ème)), Tessmann (5,5), Merah (6) – Maitland-Niles (5,5), Mikautadze (7), M.Fofana (5, puis A.Moreira (77ème)).

Ligue 1OL
#AMICAL

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet