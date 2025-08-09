Ce samedi soir, au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jallieu, l’OL affrontait Getafe pour son 6ème et dernier match de préparation. Les Gones se sont imposés 2-1 dans un match rugueux qui a d’abord été une histoire de penalties.

Sous une chaleur étouffante, face à l’adversaire d’assez loin le plus rugueux de sa préparation, qui a d’ailleurs fini à dix après l’exclusion de Djene (63ème), les hommes de Paulo Fonseca ont fait le boulot, bouclant un 4ème succès en six matchs après ceux de Villefranche, Hambourg et Majorque.

Passé une entame très délicate où les Gones ont dû s’habituer à l’agressivité des Espagnoles, les coéquipiers de Clinton Mata (capitaine en l’absence de Corentin Tolisso) ont progressivement fait parler leur supériorité technique. Malgré tout, la rencontre s’est résumée à une histoire de penaltys. Tous sifflés logiquement par Jérémy Pignard. A une semaine du déplacement à Bollaert, on commence à avoir une idée assez claire de l’équipe qui va démarrer la saison en Ligue 1.

Les Tops :

Mikautadze (7) : le Géorgien est en forme. Ce samedi, il a pris beaucoup de coups, transformé en deux fois un penalty (24ème) et obtenu le second penalty lyonnais (63ème). Un match de gladiateur.

Merah (6) : moins en vue que sur les matchs précédents, face à un adversaire qui n’a pas hésité à le cartonner, le milieu de 18 ans a quand même obtenu un penalty et nous a crédité de quelques gestes de classe.

Morton (6) : en début de partie, l’Anglais nous a fait peur en perdant deux ballons sur ses ressorties de balle mais il est monté en régime au fil des minutes. On a aimé ses quelques tacles bien sentis et la qualité de son jeu long et vers l’avant. A revoir même s’il sera en ballotage défavorable face à Corentin Tolisso pour démarrer la saison. Très applaudi à sa sortie à la 85ème minute remplacé par Mathys De Carvalho.

Abner (6) : en l’absence de Nicolas Tagliafico, très en retard dans sa préparation, le Brésilien enchaîne. Jamais inquiété dans son couloir gauche, on l’a vu proposer quelques accélérations et projections bien senties.

Les Flops :

Le couloir droit : s’il a marqué sur penalty, Ainsley Maitland-Niles a peiné à faire des différences dans son couloir et derrière lui Saël Kumbedi a eu beaucoup de déchet.

Niakhaté (5) : après Clinton Mata à Munich, le Sénégalais – auteur d’une bonne préparation jusqu’à là – a offert un penalty cadeau avec une intervention en retard sur Iglesias dans la surface. Un couac qui ternit un peu son match.

Les notes des joueurs :

Descamps (6) – Kumbedi (5, puis Sulc (77ème)), Mata (5,5), Niakhaté (5), Abner (6) – Morton (6, puis De Carvalho (85ème)), Tessmann (5,5), Merah (6) – Maitland-Niles (5,5), Mikautadze (7), M.Fofana (5, puis A.Moreira (77ème)).