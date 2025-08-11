RC Lens : le vestiaire lensois est déjà sous le charme de Florian Thauvin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Stade Rennais Mercato : Habib Beye pas certain de compter sur Arnaud Kalimuendo pour l’OM

Stade Rennais Mercato : Habib Beye pas certain de compter sur Arnaud Kalimuendo pour l&rsquo;OM
William Tertrin
10 août 2025

Alors que le Stade Rennais et l’OM ouvriront le bal de la Ligue 1 2025-2026, Habib Beye n’est pas encore sûr de pouvoir compter sur Arnaud Kalimuendo.

À quelques jours du choc face à l’OM pour la reprise de la Ligue 1, le Stade Rennais a bouclé sa préparation par un match nul face au Genoa. L’entraîneur de Rennes, Habib Beye, a souligné que la préparation de son équipe a mis l’accent sur une montée en puissance progressive, tout en se penchant sur le match contre les Olympiens.

Un club a accéléré pour Kalimuendo

« Le plus important dans cette préparation est la montée en puissance. L’équipe est en progression sur certains aspects. Mais on doit faire un peu plus mal à l’adversaire. L’adversité de vendredi sera présente. Marseille est un gros de ce Championnat. On est prêts à les regarder dans les yeux et à rivaliser avec cette équipe. Mais il faudra être hyper concentrés, sinon on sera punis. C’est une équipe qui prend tout ce que vous leur donnez », a-t-il analysé dans des propos rapportés par L’Équipe.

Par ailleurs, Beye a évoqué la situation d’Arnaud Kalimuendo, qui est resté sur le banc contre le Genoa, sans nier une possible évolution : « Vous connaissez sa situation. Un moment donné, je dois anticiper certaines choses. Si ça venait à bouger, il faut qu’on puisse voir d’autres solutions. Pour l’instant, Arnaud est un joueur du Stade Rennais, que je considère à 100 % dans son engagement au sein de ce club, mais il faut que je puisse anticiper au cas où quelque chose se passe avant le match de Marseille ». Ouest-France rapporte d’ailleurs qu’un courtisan aurait récemment accéléré les démarches pour recruter l’ancien Lensois, mais sans que son identité ne soit encore connue.

MercatoOMStade Rennais
#DÉCLARATIONS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet