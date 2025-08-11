Alors que le Stade Rennais et l’OM ouvriront le bal de la Ligue 1 2025-2026, Habib Beye n’est pas encore sûr de pouvoir compter sur Arnaud Kalimuendo.

À quelques jours du choc face à l’OM pour la reprise de la Ligue 1, le Stade Rennais a bouclé sa préparation par un match nul face au Genoa. L’entraîneur de Rennes, Habib Beye, a souligné que la préparation de son équipe a mis l’accent sur une montée en puissance progressive, tout en se penchant sur le match contre les Olympiens.

Un club a accéléré pour Kalimuendo

« Le plus important dans cette préparation est la montée en puissance. L’équipe est en progression sur certains aspects. Mais on doit faire un peu plus mal à l’adversaire. L’adversité de vendredi sera présente. Marseille est un gros de ce Championnat. On est prêts à les regarder dans les yeux et à rivaliser avec cette équipe. Mais il faudra être hyper concentrés, sinon on sera punis. C’est une équipe qui prend tout ce que vous leur donnez », a-t-il analysé dans des propos rapportés par L’Équipe.

Par ailleurs, Beye a évoqué la situation d’Arnaud Kalimuendo, qui est resté sur le banc contre le Genoa, sans nier une possible évolution : « Vous connaissez sa situation. Un moment donné, je dois anticiper certaines choses. Si ça venait à bouger, il faut qu’on puisse voir d’autres solutions. Pour l’instant, Arnaud est un joueur du Stade Rennais, que je considère à 100 % dans son engagement au sein de ce club, mais il faut que je puisse anticiper au cas où quelque chose se passe avant le match de Marseille ». Ouest-France rapporte d’ailleurs qu’un courtisan aurait récemment accéléré les démarches pour recruter l’ancien Lensois, mais sans que son identité ne soit encore connue.