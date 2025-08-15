PSG Mercato : après City, un autre ennemi du Qatar veut Donnarumma !
Real Madrid Mercato : Xabi Alonso a trouvé son Vitinha 

Xabi Alonso (Real Madrid)
Bastien Aubert
14 août 2025

Au centre d’entraînement du Real Madrid, un nom commence à faire beaucoup parler : Thiago Pitarch (18 ans). Le jeune milieu de terrain ne cesse d’impressionner Xabi Alonso, l’entraîneur de la Castilla, ainsi que le staff technique du club.

Et si le Real Madrid avait déjà son Vitinha ? Selon As, Xabi Alonso a lâché les basques du milieu portugais du PSG pour se concentrer sur Thiago Pitarch. Décrit comme un joueur complet, le milieu de terrain du Real Madrid partage plusieurs similitudes avec Vitinha. Énergique et puissant, il se distingue par sa capacité à casser les lignes grâce à une passe précise et un dribble tranchant.

À seulement 18 ans, Pitarch montre déjà une maturité tactique remarquable et un physique robuste, qualités qui séduisent les techniciens madrilènes. Pour beaucoup, il pourrait devenir un élément clé du futur milieu du Real, à l’image de Vitinha dans son rôle de maestro capable d’allier puissance et créativité.

Le Real Madrid garde un œil attentif sur son évolution, d’autant que la nouvelle blessure d’Eduardo Camavinga pourrait redistribuer quelques cartes dans l’entrejeu merengue cette saison.  

LigaReal Madrid
