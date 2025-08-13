OM : un drame évité de peu face à Aston Villa

Le match amical entre l’OM et Aston Villa (3-1) samedi dernier a été marqué par la blessure de deux enfants en virage Nord suite à un jet de pétards.

Tous les indicateurs sont au vert pour Roberto De Zerbi et ses hommes avant la reprise du championnat, vendredi soir à Rennes. Mais La Provence révèle ce mercredi qu’un dérapage s’est produit samedi dernier à l’occasion du dernier match amical de l’OM pendant cette préparation, contre Aston Villa (3-1). Deux enfants ont été brûlés à cause d’un jet de pétard.

Deux enfants blessés par un pétard

La mère d’un des deux a expliqué au quotidien régional que, pour une fois, sa famille avait pris place en virage Nord, profitant du fait que le club avait ouvert la billetterie dans les deux tribunes habituellement occupées par les associations de supporters. Son fils et un ami se trouvaient au pied du virage quand un énorme pétard lancé des rangs supérieurs a rebondi sur la tête d’une petite fille et explosé dans le dos des deux petits. L’un a été brûlé à un bras, l’autre au dos, les deux souffrent d’acouphènes et d’un choc traumatique…

Contacté par La Provence, l’OM a annoncé qu’il allait ouvrir une procédure pour retrouver le coupable. Un des leaders des groupes ultras a expliqué que ce genre de choses ne se passait pas quand les associations sont là car les supporters ont interdiction de lancer des pétards ou d’allumer des fumigènes sans l’approbation des leaders.