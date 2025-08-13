Real Madrid Mercato : une bombe se prépare avec Vinicius Jr
Real Madrid Mercato : une bombe se prépare avec Vinicius Jr

Vinicius Jr lors du match du Real Madrid face au PSG au Mondial des Clubs.
Raphaël Nouet
13 août 2025

L’agent de Vinicius Jr est actuellement à Valdebebas pour évoquer la prolongation de l’ailier brésilien avec le Real Madrid. Mais les choses sont loin d’être simples…

La nuit dernière, l’émission El Chiringuito a diffusé des images de l’arrivé de l’agent de Vinicius Jr à Valdebebas. Le journaliste présent pose trois questions au représentant mais celui-ci les ignore totalement. Sa présence au centre d’entraînement du Real Madrid est tout sauf un hasard car les discussions pour la prolongation de l’ailier brésilien traînent depuis quasiment un an. Un an de performances très pauvres de sa part et d’une complémentarité avec Kylian Mbappé qui tarde à venir.

L’ailier décidé à attendre 2026 pour mettre la pression au Real ?

Cette absence d’accord a engendré un nombre important de spéculations autour de l’avenir de Vinicius Jr. Il se dit que les dirigeants madrilènes en auraient marre de ses caprices ainsi que de ses polémiques et que, quitte à choisir entre lui et Kylian Mbappé, c’est le Français qui aurait leurs faveurs. Il se dit a contrario que la prolongation ne fait aucun doute et qu’il ne manque que des détails pour que l’annonce officielle tombe.

L’une des dernières rumeurs, relayée par la presse catalane, assure que Vinicius et son représentant auraient l’intention de faire traîner les discussions jusqu’à l’année prochaine. Car en 2026, l’ailier ne sera plus qu’à un an de son contrat et le Real Madrid n’aura plus vraiment de choix : soit il devra accéder à ses demandes salariales (mêmes émoluments que Mbappé), soit il faudra le vendre. Ce qui serait une véritable bombe sur le marché des transferts.

