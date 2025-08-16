OM : 2 Olympiens ont failli en venir aux mains après Rennes !

La tension était maximale dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes (0-1), à onze contre dix. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont même eu une altercation.

Un an après un festival à Brest (5-1), l’OM n’a pas connu la même réussite en Bretagne hier, pour l’ouverture de la Ligue 1. A onze contre dix pendant une heure, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le moyen de s’incliner après avoir touché deux fois les montants, eu 75% de possession de balle et avoir centré 30 fois contre une à leurs adversaires. Ces derniers ont inscrit l’unique but de la partie dans les derniers instants, plongeant les Phocéens dans l’amertume.

Rowe et Rabiot se sont « frictionnés verbalement »

Selon RMC, l’ambiance était très tendue dans le vestiaire marseillais au coup de sifflet final. Jonathan Rowe, qui n’aurait pas accepté les critiques de ses coéquipiers (ou qui se serait senti visé), aurait même failli en venir aux mains avec Adrien Rabiot, les deux hommes « se rapprochant et se frictionnant verbalement », selon le média. Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg auraient tour à tour poussé une énorme gueulante, en espagnol, en anglais et en français…

RMC précise que le calme est rapidement revenu quand Roberto De Zerbi s’est mis à parler devant tout le groupe, appuyé par Medhi Benatia. L’entraîneur de l’OM a placé ses joueurs devant leurs responsabilités, avant de les allumer en conférence de presse. Après un seul match, l’ambiance est déjà explosive à l’OM, qui n’aura pas le droit à l’erreur face au Paris FC la semaine prochaine !