FC Barcelone : le beau geste financier de Jules Koundé
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : 2 Olympiens ont failli en venir aux mains après Rennes !

Jonathan Rowe, ici en action à Rennes vendredi, aurait eu une altercation avec Adrien Rabiot.
Raphaël Nouet
16 août 2025

La tension était maximale dans le vestiaire de l’OM après la défaite à Rennes (0-1), à onze contre dix. Adrien Rabiot et Jonathan Rowe ont même eu une altercation.

Un an après un festival à Brest (5-1), l’OM n’a pas connu la même réussite en Bretagne hier, pour l’ouverture de la Ligue 1. A onze contre dix pendant une heure, les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le moyen de s’incliner après avoir touché deux fois les montants, eu 75% de possession de balle et avoir centré 30 fois contre une à leurs adversaires. Ces derniers ont inscrit l’unique but de la partie dans les derniers instants, plongeant les Phocéens dans l’amertume.

Rowe et Rabiot se sont « frictionnés verbalement »

Selon RMC, l’ambiance était très tendue dans le vestiaire marseillais au coup de sifflet final. Jonathan Rowe, qui n’aurait pas accepté les critiques de ses coéquipiers (ou qui se serait senti visé), aurait même failli en venir aux mains avec Adrien Rabiot, les deux hommes « se rapprochant et se frictionnant verbalement », selon le média. Geronimo Rulli, Leonardo Balerdi et Pierre-Emile Hojbjerg auraient tour à tour poussé une énorme gueulante, en espagnol, en anglais et en français…

RMC précise que le calme est rapidement revenu quand Roberto De Zerbi s’est mis à parler devant tout le groupe, appuyé par Medhi Benatia. L’entraîneur de l’OM a placé ses joueurs devant leurs responsabilités, avant de les allumer en conférence de presse. Après un seul match, l’ambiance est déjà explosive à l’OM, qui n’aura pas le droit à l’erreur face au Paris FC la semaine prochaine !

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet