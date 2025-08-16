FC Nantes : après Kita, les supporters partent en guerre contre les autorités pour de… la bière !

Le Collectif des Supporters Nantais s’est insurgé, dans un communiqué, contre la nouvelle règlementation concernant la vente de bière à l’extérieur de la Beaujoire.

Depuis vingt ans, le principal combat des supporters nantais les oppose à Waldemar Kita. Le propriétaire du FCN a détruit un héritage vieux de plusieurs décennies, transformant l’un des clubs les plus iconiques de France en une équipe sans âme de deuxième partie de tableau de L1. Finis le jeu à la nantaise et le centre de formation ultra performant, place à des transferts sans queue ni tête, comme on peut encore le constater cet été. Mais comme si cela ne suffisait pas, les supporters doivent aujourd’hui combattre les autorités !

Il ne sera plus possible de boire simplement une bière aux abords de la Beaujoire !

En effet, une nouvelle réglementation a été mise en place concernant les vendeurs ambulants aux abords de la Beaujoire. Il leur est désormais interdit de vendre uniquement de la bière ! Les supporters désireux de boire la boisson traditionnellement associée aux matches de football devront acheter un repas complet ! Très concrètement, il ne sera plus possible de boire une ou plusieurs bières avec ses proches avant de pénétrer dans l’enceinte, où la vente d’alcool est interdite.

Cela a poussé le Collectif des Supporters Nantais, qui regroupe neuf associations, à publier un communiqué pour demander des explications. « Loin des enceintes modernes et aseptisées, la Beaujoire possède un charme et une âme auxquels nous sommes profondément attachés. Qu’elle soit motivée par des raisons commerciales, légales ou sécuritaires, cette nouvelle règle porte atteinte à la convivialité de notre stade. Et petit à petit, c’est toute cette ambiance unique qui risque de disparaître. »