Revue de presse : l’AS Monaco s’impose mais pourrait perdre 2 joueurs

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Akliouche vers City, Embolo direction le Calcio

Selon le journaliste Florian Plettenberg, le Bayer Leverkusen aurait déposé les armes pour le recrutement de Maghnes Akliouche. Manchester City serait désormais le grand favori pour attirer l’attaquant de 23 ans. Par ailleurs, L’Equipe annonce que l’attaquant Breel Embolo, poussé vers la sortie, serait suivi par l’AS Roma et l’AC Milan.

Paris FC : c’est fait pour Geubbels

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le transfert de Willem Geubbels au Paris FC est acté depuis hier. Le promu en Ligue 1 a versé 9 M€ (plus 2,5 M€ de bonus) à Saint-Gall pour son attaquant français de 24 ans. Formé à l’OL, Geubbels avait été transféré à l’AS Monaco pour 20 M€ en 2018, alors qu’il n’était pas encore majeur. Mais il n’a jamais confirmé au plus haut niveau les promesses générées par ses prestations chez les jeunes.

A 17h15, à Angers, le Paris FC renouera avec la Ligue 1, 51 ans après l’avoir quittée. L’Equipe consacre un article aux retrouvailles et explique que l’engouement est réel autour du promu. Plus de 7.000 abonnements ont été vendus et 25 des 30 loges de Jean-Bouin, où jouera le PFC cette saison, ont trouvé preneurs. Mais le plus important est que les hommes de Stéphane Gilli assurent sur le terrain pour permettre au projet de la famille Arnault et de Red Bull de monter en puissance.

FC Lorient : Le Bris parti pour rester

En conférence de presse, l’entraîneur du FCL, Olivier Pantaloni, a assuré que Théo Le Bris resterait merlu cette saison, alors qu’un nouveau prêt à Guingamp était envisagé : « Non, non, non. On a lu des petites choses qui ont circulé, mas il est bel et bien avec nous ! Et apparemment, lui non plus n’est pas au courant ». Le milieu aurait confirmé l’information à des supporters. Son souhait serait de s’imposer dans son club formateur et en Ligue 1, plutôt qu’à l’étage d’en dessous.

TFC : Vignolo a hâte d’y être

L’attaquant argentin Julian Vignolo arrive ce dimanche à Toulouse pour y signer un contrat de quatre ans moyennant une indemnité de 1,4 M€ versée au Racing Cordoba. Dans une interview au média Fanaticos, il a dit combien il avait hâte de jouer en Europe : « La vérité, c’est que quand j’ai appris la nouvelle, j’ai voulu tout faire en même temps : dire au revoir à mes amis, à ma famille, préparer mes affaires, parce qu’on partait très tôt, très vite. Donc je n’ai pas pu dire au revoir à toute ma famille, mais j’ai quand même mangé quelque chose avec mes parents et avec quelques coéquipiers, et me voilà prêt pour cette nouvelle étape. Ce que je sais de Toulouse ? Ils m’ont fait une présentation, ils ont eu une très belle initiative, ils m’ont expliqué comment ils travaillent, leur style de jeu, la ville, ils m’ont montré beaucoup de choses et m’ont dit qu’ils allaient me donner toutes les conditions pour que je sois à l’aise. Ça a l’air d’être un beau club, donc je vais essayer d’en profiter au maximum ».

OGC Nice : Haise déçu après la défaite contre le TFC

Quatre jours après son élimination de la C1 à Lisbonne (0-2), le Gym a bouclé sa sale semaine par un revers à domicile contre Toulouse (0-1), avec un but encaissé à la dernière minute. Dépité, Franck Haise a déclaré : « Je n’étais pas satisfait à la mi-temps. On a commencé correctement, mais il nous a manqué beaucoup de choses. Il y a eu une réaction en seconde période avec de meilleures séquences. Par moments, une double voire triple grosse occasion. On a plutôt dominé durant cette période, mais on a quand même réussi à perdre ce match qui, je pense, méritait un point, mais pas beaucoup plus de toute façon. Cette première mi-temps m’a vraiment gêné. Le déchet technique, je le regrette, mais je peux parfois le comprendre. En revanche, il y a eu aussi trop peu de mouvements, d’intentions, de courses, de jeu, de disponibilités. On est capables de bien mieux que ça. Il nous manque beaucoup de certitudes et de joueurs. Certains ne sont pas au niveau pour le moment. Ce soir, il y avait deux équipes qui n’étaient pas dans une forme olympique. On avait les moyens de ne pas le perdre et, en faisant plus et mieux, on pouvait accrocher quelque chose de bien plus positif. »

Le Havre : Digard évoque la fin du mercato

Battu 3-1 à Monaco hier, Le Havre a mal débuté sa saison. Son entraîneur, Didier Digard, espère que sa direction saura lui apporter les renforts attendus, notamment en attaque, d’ici la clôture du marché le 1er septembre : « Ce n’est pas un sujet tabou, c’est aussi une volonté du club. On en parle ouvertement, on a l’envie de le faire, on a l’espoir de le faire, on a besoin de le faire, aussi. Après, c’est juste : est-ce que financièrement, on a va réussir à concrétiser ? ».

RC Strasbourg : Bajic et Luis sont arrivés

Le RCSA, qui débute sa saison de L1 par un derby de l’Est à Metz ce dimanche, a enregistré deux renforts. D’abord celui du gardien Stefan Bajic, mis à l’essai et qui a signé un contrat d’un an avec option pour une saison supplémentaire. Et puis le milieu défensif du Benfica Rafal Luis (20 ans), prêté avec option d’achat.

AJ Auxerre : Diabaté dans le viseur

Selon L’Equipe, l’AJA lorgnerait l’attaquant ivoirien Ibrahim Diabaté (25 ans), sous contrat avec le club suédois du GAIS. Auteur de 16 buts et 3 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, il coûterait 2,5 M€.