OM : en plus de Rowe, 5 Olympiens se font tailler après Rennes

Il n’y a pas que Jonathan Rowe qui est passé à côté de son match à Rennes (0-1) vendredi, quatre autres joueurs de l’OM (Kondogbia, Hojbjerg, Rabiot et Gouiri) prennent cher.

Dans son édition du jour, La Provence revient sur la défaite de l’OM à Rennes (0-1) vendredi. Comme les supporters, le quotidien régional a beaucoup de mal à passer autre chose tant la prestation des joueurs de Roberto De Zerbi, qui ont joué une heure à onze contre dix, a été décevante. Jonathan Rowe, passé au travers et qui s’est embrouillé avec Adrien Rabiot dans le vestiaire après le coup de sifflet final, est critiqué mais il n’est pas le seul. Rabiot lui-même, mais aussi Geoffrey Kondogbia, Leonardo Balerdi, Pierre-Emile Hojbjerg et Amine Gouiri en prennent également pour leur grade.

Gouiri et « les mauvaises habitudes d’un garçon qui commence fort avant de lever le pied »

Au sujet de Kondogbia, La Provence écrit : « L’international centrafricain n’est plus la bonne surprise de l’automne 2024, début de sa reconversion en défense. Au Roazhon Park, le grand gaillard a encore péniblement traîné sa carcasse, avant de regagner sa place sur le banc à la mi-temps ». Coupable sur le but rennais, Leonardo Balerdi a droit à son tacle : « Kondogbia n’a pas non plus été aidé par son compère et capitaine Leonardo Balerdi. Pour sa sixième saison en ciel et blanc, on est en droit d’en attendre bien plus de l’Argentin… et moins d’égarements. Le patron (espéré) de l’arrière-garde s’est fait avoir comme un bleu par Ludovic Blas et a coûté un point aux siens ».

Le duo Hojbjerg-Rabiot est également ciblé : « Un cran plus haut, Pierre-Emile Hojbjerg court dans l’ombre de ses six premiers mois, excellents, en Provence. Malgré sa classe et son talent, Adrien Rabiot doit, lui, prouver qu’il est capable d’être l’unique meneur de cette équipe ». Enfin, Amine Gouiri n’échappe pas à une critique au vitriol : « En pointe, Gouiri n’est qu’une pâle copie du génial attaquant qui a hissé l’OM en C1. Le contrecoup de la prépa, la présence pesante de Pierre-Emerick Aubameyang ou les mauvaises habitudes d’un garçon qui commence fort avant de lever le pied partout où il est passé ? ».