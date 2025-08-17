OM Mercato : Ordonez a encore séché un match en attendant Marseille

Hier, le Club Bruges s’est imposé sur la pelouse de Zulte-Waregem (1-0) sans son défenseur équatorien Joel Ordonez, qui espère toujours être transféré à l’OM.

Vendredi soir, la défaite à Rennes (0-1) a mis en lumière beaucoup de lacunes à l’OM, mais pas forcément celles de la défense centrale. Certes, Leonardo Balerdi s’est troué sur le but encaissé à la dernière minute mais, en tant que capitaine, il est appelé à être titulaire. Aligné au poste de latéral droit en première période puis dans l’axe en seconde, l’Anglais CJ Egan-Riley a été plutôt bon. Et il ne faut pas oublier que Facundo Medina était suspendu.

Bruges attend des garanties de la part de l’OM

Dans l’axe, l’OM peut donc compter sur trois joueurs fiables, plus Geoffrey Kondogbia, qui peut y dépanner même s’il n’a pas été bon en Bretagne. Pourtant, la direction marseillaise espère encore recruter à ce poste. Sa cible principale demeure l’Equatorien Joel Ordonez, qui a visiblement très envie de venir. Pour preuve, il a encore séché le match du Club Bruges, hier, sur la pelouse de Zulte-Waregem (1-0) ! Une décision prise évidemment en concertation avec sa direction, qui ne veut pas qu’il se blesse, ce qui ferait capoter l’opération.

L’OM et Bruges sont d’accord sur un transfert de 35 M€ mais le club belge attend davantage de garanties de son homologue provençal. Mais pour apporter ces dernières, l’OM doit d’abord vendre ses indésirables (Ounahi, Maupay…).