OL : Greif déjà déstabilisé par Fonseca ?

Impressionné par les prestations de Rémy Descamps à Lens et lors de la préparation, l’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, ne compte pas faire du nouveau venu Dominik Greif un titulaire indiscutable.

Depuis hier, c’est officiel, Dominik Greif est un joueur de l’Olympique Lyonnais. Le gardien slovaque a été arraché à Majorque moyennant une indemnité de 4 M€ plus 1,25 M€ et un intéressement de 15% sur une future revente. Il s’est engagé pour les quatre prochaines saisons et pourrait être titulaire dès ce week-end, à l’occasion de la réception de Metz samedi soir. Mais, selon toute vraisemblance, il ne sera pas indéboulonnable.

Descamps aura encore sa chance

Le média Lyon Foot explique que, contrairement à Anthony Lopes puis Lucas Perri, Greif sera vraiment en concurrence avec sa doublure, Rémy Descamps. Déjà parce que l’ancien Nantais a été excellent lors de la préparation estivale puis à Lens (1-0), impressionnant Paulo Fonseca et son staff. Ensuite parce que sa carrière jusque-là ne lui permet pas de bénéficier d’un tel traitement de faveur. Greif va démarrer les prochains matches de l’OL dans la peau d’un titulaire mais si le staff estime que Descamps lui est supérieur, il n’hésitera pas à bouleverser la hiérarchie.

Lyon Foot rappelle que Greif n’est pas titulaire en sélection slovaque et qu’il ne l’a pas non plus été lors de ses trois premières saisons à Majorque. Il a explosé lors de la dernière, notamment en Coupe du Roi, mais son entraîneur ne l’avait par exemple pas fait jouer les deux matches contre le Real Madrid et un face au Barça. L’espoir existe donc bel et bien pour Rémy Descamps de reprendre place dans le onze.