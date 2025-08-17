OL : Pierre Sage touché par les supporters, le club endeuillé

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a été touché par la banderole des supporters de l’OL à son égard, hier soir à Bollaert.

Viré sans ménagement par John Textor en janvier dernier, Pierre Sage a laissé une belle image auprès des supporters de l’OL, qui retiennent que c’est sous sa direction que le club est passé de la dernière place en L1 à la Coupe d’Europe et une finale de Coupe de France en 2023-24. En plus, le nouvel entraîneur du RC Lens n’a dit que du bien des Gones, promettant d’y revenir un jour tellement il y est attaché. Raison pour laquelle le parcage lyonnais présent à Bollaert hier a brandi une banderole sur laquelle on pouvait lire : « Pierre Sage : on t’oublier pas ».

« Les supporters lyonnais m’ont touché dans le cœur »

Un message applaudi par l’intéressé, qui a ensuite déclaré à Lyon Foot : « C’est vrai que les supporters lyonnais m’ont touché dans le cœur. Ça me touche beaucoup qu’ils soient aussi reconnaissant, même à posteriori, parce qu’aujourd’hui, ils n’ont aucun intérêt à le faire, si ce n’est de se souvenir des bons moments qu’on a passés ensemble. Il faut qu’ils continuent de soutenir leur équipe comme ils l’ont fait aujourd’hui, ils ont aussi contribué à la victoire, donc une nouvelle fois, bravo à eux ».

Par ailleurs, l’OL a annoncé sur les réseaux du formateur Gérard Drevet : « Il était l’un des pionniers de notre académie, un travailleur de l’ombre sans qui de nombreux jeunes de l’OL n’auraient jamais rayonné, Gérard Drevet nous a quittés. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Gérard. La famille OL est à leurs côtés ».