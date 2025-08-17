OL Mercato : Malick Fofana a dit non à une offre de 40 M€ mais…

Courtisé en Premier League, l’ailier de l’OL Malick Fofana a refusé de s’engager avec un club ayant formulé une offre de 40 M€. Mais il n’empêche qu’il devrait partir cet été…

Auteur d’une très bonne performance hier à Lens (1-0), Malick Fofana, qui a été passeur décisif sur le but de Georges Mikautadze, a déclaré après la partie à propos de son avenir : « Question piège (sourire) ! Dans le foot, tout peut se passer. Ce n’est pas que j’ai envie de partir mais si j’ai une bonne opportunité, on verra… ». Dans son édition du jour, L’Equipe précise que l’ailier belge n’est pas prêt à tout pour quitter les Gones et rejoindre cette Premier League qui le fait rêver.

Everton est monté jusqu’à 40 M€

En effet, Fofana aurait une nouvelle fois dit non à Everton ! Cela avait déjà été le cas fin juillet, après que les Toffees aient proposé 36 M€ pour son transfert. Pas refroidi par ce premier refus, l’autre club de Liverpool a revu sa copie et atteint les 40 M€ réclamés par l’OL. Mais, là encore, Malick Fofana n’a pas souhaité donner suite, visiblement pas intéressé par l’idée de jouer les seconds rôles dans le championnat anglais.

Mais L’Equipe précise quand même que l’Olympique Lyonnais a toujours besoin de vendre pour honorer ses promesses faites à la DNCG et que le départ du Belge d’ici la fin du mercato, le 1er septembre, est des plus probables. A condition que l’offre soit à la hauteur et le challenge sportif intéressant…