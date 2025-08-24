FC Nantes : Castro prêt à aligner Abline à un poste inattendu à Strasbourg ?
FC Nantes : Castro prêt à aligner Abline à un poste inattendu à Strasbourg ?

L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
Raphaël Nouet
24 août 2025

Désireux de continuer à titulariser Mostafa Mohamed en pointe, l’entraîneur du FC Nantes, Luis Castro, pourrait aligner Matthis Abline sur une aile pour le déplacement à Strasbourg ce dimanche.

Une semaine après une explication de texte musclée dans les vestiaires de la Beaujoire, au sortir de la défaite contre le PSG (0-1), Luis Castro a décidé de convoquer à nouveau Matthis Abline, pourtant sur le départ du FC Nantes. Le déplacement à Strasbourg, ce dimanche (coup d’envoi à 17h15), sera peut-être le dernier de l’attaquant sous le maillot jaune, mais au moins, il aura participé. Et il pourrait même débuter la rencontre, si l’on en croit L’Equipe !

Il devrait jouer au poste d’ailier gauche

Le quotidien sportif pense que Castro pourrait titulariser l’ancien Rennais, mais à un poste inhabituel d’ailier gauche ! En effet, l’entraîneur nantais n’a pas l’intention de se priver de Mostafa Mohamed en pointe. L’Egyptien a réalisé une bonne préparation estivale et il n’a pas démérité face à Paris. C’est donc lui qui occupera le poste d’avant-centre. S’il joue, Abline occupera donc le flanc gauche de l’attaque, orphelin de Moses Simon, vendu au Paris FC cet été (et qui a marqué à Marseille hier).

Après cette rencontre en Alsace, il restera ensuite huit jours pour dénouer le futur de Matthis Abline. Si des clubs anglais viennent toquer à la porte avec une belle offre, comme la direction nantaise l’espère, l’international Espoirs quittera les bords de l’Erdre. Sinon, il restera. Mais dans quel état d’esprit, après un été passé à voir les rumeurs s’enchaîner et avec des agents lui ayant fait miroiter un transfert pendant si longtemps ?

FC Nantes
