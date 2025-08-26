Mercato : Sinayoko rêve du RC Lens et ne s’est pas entraîné à Auxerre ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Mercato : Sinayoko rêve du RC Lens et ne s’est pas entraîné à Auxerre ! 

Lassine Sinayoko lors du match à Nice, où il avait marqué pour l'AJ Auxerre.
Bastien Aubert
26 août 2025

Toujours dans le viseur du RC Lens, l’attaquant malien de l’AJ Auxerre Lassine Sinayoko n’a pas pris part à l’entraînement ce mardi à cause d’une gêne au genou. Une situation qui relance les doutes sur son avenir alors que le dossier traîne depuis plusieurs semaines.

🟨 Négociation en cours 

Le feuilleton Lassine Sinayoko connaît un nouveau rebondissement. Courtisé avec insistance par le RC Lens, l’attaquant de 25 ans vit un drôle de flou entre terrain et coulisses. Ce mardi, L’Équipe avance qu’il n’était pas présent à l’entraînement de l’AJ Auxerre en raison d’une gêne ressentie au genou la veille.

Si le club bourguignon se veut rassurant, cette absence ajoute une part d’incertitude supplémentaire dans un dossier déjà complexe. Le RC Lens avait trouvé un accord de principe avec l’AJA, avant que la direction auxerroise ne fasse volte-face, refusant finalement de lâcher son attaquant sans garanties suffisantes.

Sinayoko rêve du RC Lens 

De quoi frustrer les dirigeants lensois, qui espéraient finaliser rapidement l’opération afin de renforcer leur secteur offensif. Désormais, tout semble suspendu à la fois à l’évolution physique du joueur et à la fermeté d’Auxerre dans les négociations.

Avec un contrat qui court jusqu’en 2026 et un statut de joueur clé, Sinayoko reste un atout précieux pour l’AJA. Mais ses envies d’ailleurs et l’intérêt soutenu du RC Lens maintiennent le suspense. Les prochains jours pourraient être décisifs pour savoir si ce pépin physique va définitivement bloquer son transfert… ou précipiter une relance des Sang et Or.

« Le coup d’œil de But FC »

« Blessure diplomatique ou non, il est encore trop tôt pour le dire. La seule certitude dans ce dossier, c’est que le joueur voit son avenir au RC Lens. Généralement, ce genre détail suffit à faire pencher la balance… »

Aj AuxerreMercatoRC Lens
#A la une#RUMEURS#TRANSFERTS

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet