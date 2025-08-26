Mercato : Sinayoko rêve du RC Lens et ne s’est pas entraîné à Auxerre !

Toujours dans le viseur du RC Lens, l’attaquant malien de l’AJ Auxerre Lassine Sinayoko n’a pas pris part à l’entraînement ce mardi à cause d’une gêne au genou. Une situation qui relance les doutes sur son avenir alors que le dossier traîne depuis plusieurs semaines.

🟨 Négociation en cours

Le feuilleton Lassine Sinayoko connaît un nouveau rebondissement. Courtisé avec insistance par le RC Lens, l’attaquant de 25 ans vit un drôle de flou entre terrain et coulisses. Ce mardi, L’Équipe avance qu’il n’était pas présent à l’entraînement de l’AJ Auxerre en raison d’une gêne ressentie au genou la veille.

Si le club bourguignon se veut rassurant, cette absence ajoute une part d’incertitude supplémentaire dans un dossier déjà complexe. Le RC Lens avait trouvé un accord de principe avec l’AJA, avant que la direction auxerroise ne fasse volte-face, refusant finalement de lâcher son attaquant sans garanties suffisantes.

Sinayoko rêve du RC Lens

De quoi frustrer les dirigeants lensois, qui espéraient finaliser rapidement l’opération afin de renforcer leur secteur offensif. Désormais, tout semble suspendu à la fois à l’évolution physique du joueur et à la fermeté d’Auxerre dans les négociations.

Avec un contrat qui court jusqu’en 2026 et un statut de joueur clé, Sinayoko reste un atout précieux pour l’AJA. Mais ses envies d’ailleurs et l’intérêt soutenu du RC Lens maintiennent le suspense. Les prochains jours pourraient être décisifs pour savoir si ce pépin physique va définitivement bloquer son transfert… ou précipiter une relance des Sang et Or.

« Le coup d’œil de But FC »

« Blessure diplomatique ou non, il est encore trop tôt pour le dire. La seule certitude dans ce dossier, c’est que le joueur voit son avenir au RC Lens. Généralement, ce genre détail suffit à faire pencher la balance… »