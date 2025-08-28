OM Mercato : un renfort made in Benatia a rejoint Marseille en catimini !

L’Olympique de Marseille a accueilli un nouveau membre dans son staff, et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit d’un nouveau proche du directeur du football, Medhi Benatia.

🟥 Rumeur

Un petit nouveau à Marseille ! Selon La Minute OM, Thomas Heurtaux, ancien défenseur de Caen et ex-coéquipier de Medhi Benatia à l’Udinese lors de la saison 2012-13, a rejoint l’organigramme marseillais. Le recrutement s’est fait en toute discrétion : Heurtaux était déjà présent dans le staff lors de la première journée de championnat face au Stade Rennais (0-1).

Pour l’instant, son rôle exact n’a pas été officiellement communiqué, mais tout laisse à penser qu’il officie en qualité de traducteur, facilitant la communication entre les joueurs étrangers et l’équipe technique dirigée par Roberto De Zerbi. Sa présence, cependant, dépasse le simple rôle linguistique : l’ancien défenseur connaît parfaitement Benatia, qu’il décrit comme un homme droit, respecté et authentique, qualités qui font de lui un véritable relais de confiance au sein du staff.

Heurtaux connaît bien Benatia

Cette arrivée témoigne également de la volonté de Benatia de structurer le staff avec des profils fiables et connaissant le football européen. Heurtaux, avec son expérience en Serie A et son vécu à Udinese aux côtés du Marocain, s’inscrit parfaitement dans cette logique.

Si le recrutement est discret, son impact pourrait se révéler significatif, notamment dans la préparation des séances, la communication avec certains joueurs et l’intégration des recrues étrangères. Une petite touche italienne, discrète mais potentiellement précieuse, pour un OM en pleine structuration de son projet avec De Zerbi.