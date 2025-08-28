OM Mercato : Traoré disponible pour l’OL, Longoria se lâche sur Ceballos ! 

Alors qu’Hamad Junior Traoré va débarquer ce jeudi à Marseille, Pablo Longoria a fait savoir pourquoi l’OM n’avait pas pu conclure le transfert de Dani Ceballos.

Après le fiasco Dani Ceballos, l’éclaircie du mercato est venue du secteur offensif, où la direction de l’OM n’a pas attendu la dernière ligne droite pour penser à Hamed Junior Traoré (25 ans). Dès début juillet, ses représentants avaient déjà eu vent d’un intérêt marseillais.

Traoré en visite médicale cet après-midi

Dans la soirée, il ne restait que quelques détails à régler hier entre Bournemouth, l’OM et le joueur, notamment sur les conditions de l’option d’achat et son éventuel caractère obligatoire. L’international ivoirien (10 sélections, 2 buts), qui a déjà connu Roberto De Zerbi à Sassuolo (2019-2021) et qui est capable de couvrir le poste d’ailier gauche comme de meneur, est attendu dès aujourd’hui à Marseille pour passer sa visite médicale. Selon Anthony Aubès, il passera sa visite médicale cet après-midi et sera disponible pour le match à Lyon, dimanche soir (20 h 45).

« Sur le marché, il y a des choses qui changent »

Entre temps, El Chiringuito a chassé Pablo Longoria pour connaître les détails du flop Ceballos. Le président de l’OM, qui rentrait visiblement d’un séjour loin de Marseille dans la nuit, avait les traits tirés mais en a dit un peu plus sur le sujet : « Pardon mais je suis très fatigué mais je ne vais pas vous raconter toute la vérité sur ce dossier. Nous voulions Ceballos, mais sur le marché il y a des choses qui changent souvent. Nous étions d’accord avec le Real Madrid, qui, comme toujours, est un club immense, mais, oui, nous étions intéressés. »