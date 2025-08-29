Mercato : Bruges demande 35€ pour Ordonez à l’OM !

Le mercato vit ses heures les plus explosives. À quatre jours de la clôture, l’Olympique de Marseille se retrouve sur un fil, engagé dans un bras de fer intense avec le Club Bruges autour du jeune défenseur équatorien Joel Ordonez. Le dossier, longtemps considéré comme quasiment bouclé, bascule dans la zone rouge d’un feuilleton tendu, où chaque rebondissement accentue la dramaturgie de ce sprint final.

Ordonez, priorité défensive de Marseille

Côté marseillais, l’objectif est limpide : renforcer la charnière centrale avant le gong du mercato, avec une préférence affichée pour Joel Ordonez. Le joueur est vu comme la pièce maîtresse d’un secteur défensif ambitieux, taillé pour la Ligue 1 et la Ligue des Champions.

Depuis plusieurs semaines, la montée en puissance de ce transfert occupe la une, l’OM se livrant à un véritable marathon, comme le détaille la montée en puissance de Joel Ordóñez vers l’OM.

Négociations bloquées : les exigences du Club Bruges en mutation

Alors que tous les feux étaient au vert, le Club Bruges a brusquement bouleversé la donne. Les dirigeants marseillais avaient pourtant accepté les termes initiaux, jusqu’à ce que Bruges remonte ses prétentions à 35 millions d’euros au dernier moment. Un coup de théâtre nourri par la menace d’une offre émanant du riche club d’Al Hilal qui pourrait offrir 45M€ pour Joël Ordonez.

Ce double jeu orchestré par Bruges a provoqué la stupeur à Marseille, renvoyant à la case départ des négociations longues et déjà complexes. Pour mieux comprendre les enjeux de l’accord financier désormais remis en cause, il est crucial de revenir sur les détails de l’accord financier entre l’OM et Bruges pour Ordóñez.

Un mercato sous tension à quatre jours de la clôture

Dans ce final bouillant, chaque heure fait grimper la pression. L’OM, qui multiplie les réunions, refuse de se laisser dépasser et garde plusieurs pistes sur la table, notamment celle du rugueux international marocain Nayef Aguerd. Cependant, la situation reste crispée par l’attitude du Club Bruges, qui souffle le chaud et le froid.

Du côté du joueur, la tension a atteint son paroxysme. Déterminé, Ordonez a stoppé toute participation aux entraînements et n’a qu’une idée en tête : porter le maillot olympien. Il a repoussé toute autre destination, comme on le retrouve dans ce reportage sur son refus d’autres clubs pour rallier Marseille.

Les conséquences pour l’OM et le joueur

Le bras de fer engagé expose autant Marseille que le joueur à une incertitude pesante. Côté olympien, la colère gronde : l’idée d’avoir rempli toutes les conditions pour voir le dossier s’effondrer à cause d’un jeu de surenchère irrite au plus haut point. Du côté de Joel Ordonez, frustration intense et impatience forment un cocktail explosif, symptomatique d’un mercato où tout peut basculer d’une minute à l’autre.

Urgence sportive : renforcer une défense appelée à défier Liverpool et le Real Madrid en C1.

travail en sous-main sur Nayef Aguerd, sans perdre la main sur Ordonez.

À l’approche du gong final, l’OM vit un mercato sous haute tension dont l’issue, incertaine, pourrait rebattre toutes les cartes de l’arrière-garde marseillaise. Les prochaines heures s’annoncent explosives sur la Canebière, alors que Bruges entretient le suspense, bien décidé à jouer la montre — et la surenchère jusqu’au bout.