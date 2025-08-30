L’Olympique de Marseille pourrait bien réserver une surprise dans son onze de départ face à l’Olympique Lyonnais, dimanche soir. Comme l’a laissé entendre Roberto De Zerbi, le jeune Bilal Nadir (21 ans) postule sérieusement pour une titularisation.

Une entrée remarquée contre le Paris FC

Le milieu formé à l’OM s’est illustré lors de son entrée en jeu face au Paris FC, livrant une prestation décisive qui a convaincu son entraîneur. Cette performance lui a valu un crédit important auprès de De Zerbi, qui n’hésite pas à donner leur chance aux jeunes lorsqu’ils le méritent.

Une situation contractuelle à gérer

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Bilal Nadir fait désormais partie des dossiers prioritaires de l’OM. Le club phocéen envisage de relancer les discussions pour une prolongation, conscient que le joueur pourrait rapidement attirer des convoitises en cas de montée en puissance.

Une opportunité à saisir

Avec le feuilleton Adrien Rabiot, qui a laissé un vide dans l’entrejeu marseillais, Nadir pourrait profiter de ce contexte pour s’imposer dans la rotation. Bien que l’OM continue de travailler sur des renforts au milieu dans ce mercato, De Zerbi a montré qu’il comptait sur son jeune talent pour apporter de la fraîcheur et de l’intensité.

Une saison décisive

Pour Bilal Nadir, cette saison ressemble à un tournant. Appelé à gagner en temps de jeu, le jeune Marseillais a une carte à jouer pour se faire une place durable au sein du groupe professionnel et devenir l’une des belles révélations de l’ère De Zerbi à l’OM.