LOSC : la compo de Bruno Genesio pour affronter le FC Lorient

Voici les compos officielles du match entre le FC Lorient et le LOSC pour la 3e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le LOSC se déplace sur la pelouse du FC Lorient dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Olivier Pantaloni et Bruno Genesio. Coup d’envoi à 17h au stade du Moustoir.

Les compos officielles

FC Lorient : Kamara – Katseris, Silva, Talbi, Faye, Kouassi – Abergel (cap), Avom Ebong – Tosin, Soumano, Karim.

LOSC : Özer – Meunier, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André (cap), Bouaddi – Broholm, Haraldsson, Correia – Fernández-Pardo.