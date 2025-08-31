Une première offre de l’OM est parti pour l’ailier du LOSC. Mais il semble se diriger vers la Juventus…

L’avenir d’Edon Zhegrova pourrait s’écrire loin du LOSC. L’ailier kosovar, très courtisé par l’OM notamment, est aujourd’hui au cœur de discussions intenses entre Lille et la Juventus. Selon Fabrizio Romano, le joueur aurait déjà trouvé un terrain d’entente avec la Vieille Dame sur les bases de son futur contrat, un dossier qui dépend de la situation de Nico González, en partance pour l’Atlético de Madrid. Si l’Argentin quitte Turin, la Juve pourra alors accélérer concrètement avec Lille pour arracher la signature de Zhegrova.

Hier, Olivier Létang a soutenu que ce dernier n’ira pas à Marseille, après le succès du LOSC à Lorient (7-1). Mais selon Foot Mercato, l’OM pousse toujours et a formulé une première offre au LOSC. Reste à savoir si celle-ci conviendra aux Dogues. Ce qui ne semble pas gagné ! D’autant que Fabrizio Romano annonce que le LOSC est OK avec la Juve, et que Zhegrova a donné son accord pour rejoindre la Vieille Dame. Ne manque plus que la signature de Gonzalez à l’Alético, et les dés seront jetés…