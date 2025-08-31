OM, LOSC Mercato : Zhegrova arrive demain à la Juventus, les dessous du deal dévoilés !

C’est plié : Edon Zhegrova va être transféré du LOSC à la Juventus Turin.

L’avenir d’Edon Zhegrova bien s’écrire loin du LOSC… mais aussi de l’OM. L’ailier kosovar ne rejoindra pas Marseille mais la Juventus, comme cela semblaitr en prendre le chemin depuis quelques heures.

La Juve va débourser 20 M€ pour Zhegrova

Selon Fabrizio Romano, le joueur a trouvé un terrain d’entente avec la Vieille Dame sur les bases de son futur contrat, et le LOSC et la Juve sont aussi tombés d’accord sur un transfert de 20 M€. Zhegrova est attendu dès lundi matin à Turin. La fin du feuilleton. Il remplacera à Turin Nico González, en partance pour l’Atlético de Madrid.