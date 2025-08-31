L’OM a longtemps cru ramener un point de son déplacement à Lyon après avoir joué plus d’une heure en infériorité numérique. Mais l’OL a trouvé la faille en toute fin de partie pour s’imposer 1-0.

Comme d’habitude, l’Olympico a été tendu, ce soir, au Groupama. En première mi-temps, l’OL s’est vu refuser deux buts, mais le principal fait de jeu est intervenu à la 29e minute avec l’expulsion de Conrad Egan-Riley, pour avoir séché Malick Fofana. L’OM a donc dû jouer à 10 contre 11 pendant un peu plus d’une heure. Ce qui l’a contraint à défendre. Dominateur, l’OL a poussé mais Rulli a sauvé son équipe juste avant la pause sur une frappe de Fofana qui avait échappé à Murillo.

Fofana sorti sur blessure, Balerdi malheureux

Au retour des vestiaires, l’OL a continué de pousser mais la sortie de Fofana, blessé et remplacé par Tagliaflico, n’a pas arrangé ses affaires, ni le spectacle. De son côté, l’OM, poussif, n’a pas fait grand chose du ballon avant de pointer le bout du nez par Hojbjerg et Traoré, d’une talonnade, Descamps restant vigilant. Mais alors que l’on se dirigeait vers un petit 0-0, Pavel Šulc a poussé Leonardo Balerdi à la faute suite à une frappe de Nicolás Tagliafico sur la barre transversale. Le ballon est revenu sur Šulc et Balerdi l’a dévié au fond de son but. Pour le plus grand bonheur d’un Groupama en fusion.