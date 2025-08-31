L’OM a longtemps cru ramener un point de son déplacement à Lyon après avoir joué plus d’une heure en infériorité numérique mais il a fini par s’incliner. Dur à encaisser pour Pierre-Emile Höjbjerg..

Comme d’habitude, l’Olympico a été tendu, ce soir, au Groupama. En première mi-temps, l’OL s’est vu refuser deux buts, mais le principal fait de jeu est intervenu à la 29e minute avec l’expulsion de Conrad Egan-Riley, pour avoir séché Malick Fofana. L’OM a donc dû jouer à 10 contre 11 pendant un peu plus d’une heure. Il a tenu bon jusqu’aux dernières minutes et un csc de Leonardo Balerdi.

« Perdre ici, cela fait mal », a reconnu Hojbjerg

Au micro de Ligue1+, quelques secondes après la défaite marseillaise, Pierre-Emile Höjbjerg était très frustré. «On s’est compliqué la vie de se mettre rapidement à dix contre onze, a pesté le Danois. On a eu des occasions, mais… perdre ici, cela fait mal. On est l’OM, on veut gagner ce match et basta».