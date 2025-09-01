À quelques heures de la fin du mercato, le dossier Neal Maupay semble s’enliser. Annoncé tout proche de Sassuolo, l’attaquant de l’OM n’a toujours pas trouvé d’accord définitif avec le club italien.

Des négociations ralenties

Si les discussions entre les différentes parties se poursuivent, plusieurs détails contractuels n’ont pas encore été réglés. Résultat : l’optimisme qui régnait ces derniers jours autour du transfert laisse place à un certain pessimisme côté Sassuolo. Le club neroverde, désireux de renforcer son secteur offensif, doute désormais de pouvoir finaliser l’opération dans les délais.

Une affaire compliquée

Le transfert est donc compliqué pour l’instant, même si rien n’est totalement fermé. Tout pourrait dépendre d’un dernier coup d’accélérateur lors de ce Deadline Day, mais les chances de voir Maupay rejoindre la Serie A semblent se réduire au fil des heures.

L’OM dans l’attente

De son côté, l’Olympique de Marseille observe attentivement l’évolution du dossier. Le départ de Maupay pourrait libérer de la place dans l’effectif et des marges de manœuvre financières. Mais pour l’instant, rien ne dit que l’attaquant quittera le Vélodrome avant la clôture du mercato.