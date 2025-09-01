OM Mercato : retour à l’envoyeur pour Bamo Meïté !

Indésirable à l’OM, il va retourner à Lorient.

En cette fin de mercato, l’Olympique de Marseille a trouvé un point de chute pour un indésirable. Il s’agit du défenseur central ivoirien Bamo Meïté.

Meïté prêté à Lorient

Le joueur de 23 ans est prêté à Lorient avec option d’achat. Formé à Laval mais révélé à Lorient où il a joué entre 2021 et 2024, Bamo Meïté avait d’abord rejoint en prêt l’Olympique de Marseille à l’été 2023. La saison dernière, il avait été prêté à Montpellier.