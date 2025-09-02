Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Embolo loin d’être prêt ?

Recruté par le Stade Rennais pour être associé à Esteban Lepaul au sein d’une attaque à reconstruire, après le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, cet été, pour 30 M€, qui faisait suite à celui d’Amine Gouiri à Marseille, fin janvier (22 M€), Breel Embolo prendra place dans le 3-5-2 d’Habib Beye, qui sait pouvoir compter aussi sur le jeune Kader Meïté (18 ans le 11 octobre).

En revanche, le coach des Rouge et Noir ne pourra pas disposer immédiatement de son nouvel attaquant, puisque celui-ci a rejoint sa sélection pour les qualifications de la Coupe du monde, avec les réceptions du Kosovo, vendredi, et de la Slovénie, lundi prochain. D’après L’Équipe, il verra, ensuite, s’il est en mesure de pouvoir débuter contre Lyon, le 14 septembre, au Roazhon Park. Pas gagné…

OGC Nice : un dernier renfort pour la route !

L’OGC Nice a officialisé ce lundi la signature de Charles Vanhoutte en provenance de l’Union Saint-Gilloise. Le milieu belge s’est engagé pour quatre saisons. Le transfert s’élève à 6 M€ (+1 de bonus) et devrait rassurer Franck Haise sur les ambitions du Gym.

RC Strasbourg : Bakwa s’en va pour 40 M€ !

Après deux saisons passées au RC Strasbourg, Dilane Bakwa quitte l’Alsace et traverse la Manche pour s’engager à Nottingham Forest. Le joueur de 23 ans va découvrir la Premier League avec les Reds. « Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature de Dilane Bakwa, en provenance de Strasbourg, qui a signé un contrat de cinq ans. Attaquant gaucher évoluant principalement sur le flanc droit, Bakwa a contribué à plus de dix buts lors de chacune des saisons complètes qu’il a disputées dans le championnat français senior», peut-on lire dans un communiqué du club anglais. Le montant du transfert s’élève à 40 millions d’euros.