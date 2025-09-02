ASSE Mercato : Horneland rêve de ce joker
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : mercato terminé, premier coup dur au Stade Rennais ! 

Breel Embolo
Bastien Aubert
2 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Embolo loin d’être prêt ?

Recruté par le Stade Rennais pour être associé à Esteban Lepaul au sein d’une attaque à reconstruire, après le départ d’Arnaud Kalimuendo à Nottingham Forest, cet été, pour 30 M€, qui faisait suite à celui d’Amine Gouiri à Marseille, fin janvier (22 M€), Breel Embolo prendra place dans le 3-5-2 d’Habib Beye, qui sait pouvoir compter aussi sur le jeune Kader Meïté (18 ans le 11 octobre).

En revanche, le coach des Rouge et Noir ne pourra pas disposer immédiatement de son nouvel attaquant, puisque celui-ci a rejoint sa sélection pour les qualifications de la Coupe du monde, avec les réceptions du Kosovo, vendredi, et de la Slovénie, lundi prochain. D’après L’Équipe, il verra, ensuite, s’il est en mesure de pouvoir débuter contre Lyon, le 14 septembre, au Roazhon Park. Pas gagné…

OGC Nice : un dernier renfort pour la route ! 

L’OGC Nice a officialisé ce lundi la signature de Charles Vanhoutte en provenance de l’Union Saint-Gilloise. Le milieu belge s’est engagé pour quatre saisons. Le transfert s’élève à 6 M€ (+1 de bonus) et devrait rassurer Franck Haise sur les ambitions du Gym.

RC Strasbourg : Bakwa s’en va pour 40 M€ ! 

Après deux saisons passées au RC Strasbourg, Dilane Bakwa quitte l’Alsace et traverse la Manche pour s’engager à Nottingham Forest. Le joueur de 23 ans va découvrir la Premier League avec les Reds. « Nottingham Forest est ravi d’annoncer la signature de Dilane Bakwa, en provenance de Strasbourg, qui a signé un contrat de cinq ans. Attaquant gaucher évoluant principalement sur le flanc droit, Bakwa a contribué à plus de dix buts lors de chacune des saisons complètes qu’il a disputées dans le championnat français senior», peut-on lire dans un communiqué du club anglais. Le montant du transfert s’élève à 40 millions d’euros.

Ligue 1
#A la une#MELTING-CLUBS

Les plus lus

Eirik Horneland applaudissant les supporters après la victoire de l'ASSE à Boulogne.
ASSE...

ASSE Mercato : Horneland rêve de ce joker

Par Bastien Aubert
Breel Embolo
Ligue 1...

Revue de presse : mercato terminé, premier coup dur au Stade Rennais ! 

Par Bastien Aubert
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : 3 transferts encore attendus chez les Verts ?

Par Bastien Aubert
Adrien Rabiot (OM)
Mercato...

OM Mercato : départ, bagarre avec Rowe, vestiaire… un proche de Rabiot balance toute la vérité !

Par Bastien Aubert
Maicon
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Maicon a failli signer chez les Canaris !

Par Bastien Aubert
Gianluigi Donnarumma exultant lors de son avant-dernier match sous le maillot du PSG, face au Real Madrid au Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : le transfert de Donnarumma à Manchester City officialisé 

Par Bastien Aubert
Le clan Rabiot
Mercato...

OM Mercato : Adrien et Véronique Rabiot ont fait un cadeau inattendu au club ! 

Par Bastien Aubert
Paulo Fonseca (OL)
Mercato...

OL : comment Fonseca a bouleversé la fin du mercato lyonnais  

Par Bastien Aubert
Odsonne Édouard
Mercato...

RC Lens Mercato : Odsonne Edouard fait déjà bouillir les supporters lensois 

Par Bastien Aubert
Djylian N'Guessan (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : après l’échec Stassin, le Paris FC pense à un autre attaquant des Verts ! 

Par Bastien Aubert
Eder Militao (Real Madrid)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : un renfort tombé du ciel au Real Madrid !

Par Bastien Aubert
Pavel Sulc décisif lors de l'Olympico OL - OM.
Ligue 1...

OM : Balerdi menacé, le brassard vacille après le mercato

Par Bastien Aubert
Le jeune Lucas Michal lors d'un match de l'AS Monaco la saison dernière.
AS Monaco...

FC Nantes Mercato : une « top opportunité » de L1 a failli signer à Nantes ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer Sports a rendu furax les Arnault avec Stassin ! 

Par Bastien Aubert
Axel Disasi
Mercato...

OM Mercato : après Pavard, un autre Bleu de Deschamps tenté sur le gong ! 

Par Bastien Aubert
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, avec son entraîneur, Luis Enrique.
Mercato...

PSG Mercato : Paris a frappé un dernier coup de dernière minute ! 

Par Bastien Aubert
Lucas Stassin (ASSE)
ASSE...

ASSE Mercato : les folles demandes de Kilmer Sports pour Lucas Stassin !

Par Laurent Hess
OM Mercato : Aguerd, une dernière recrue sur le gong à Marseille !
Mercato...

OM Mercato : Aguerd, une dernière recrue sur le gong à Marseille !

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : Zhegrova veut gagner des titres à la Juventus, Openda débarque aussi !
Juventus Turin...

LOSC Mercato : Zhegrova veut gagner des titres à la Juventus, Openda débarque aussi !

Par Laurent Hess
Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)
AS Monaco...

Stade Rennais Mercato : Embolo arrive, Jordan James s’en va (officiel)

Par Laurent Hess
MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l’Inter Miami
FC Barcelone...

MLS : Luis Suarez et Sergio Busquets dans la tourmente après une bagarre avec l’Inter Miami

Par Laurent Hess
LOSC Mercato : un contrat courte durée pour Mbemba à Lille
LOSC...

LOSC Mercato : un contrat courte durée pour Mbemba à Lille

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Kolo Muani prêté à Tottenham, Soler s’en va aussi
Liga...

PSG Mercato : Kolo Muani prêté à Tottenham, Soler s’en va aussi

Par Laurent Hess
Adrien Rabiot
Mercato...

OM Mercato : Marseille officialise le départ de Rabiot et lui souhaite bonne chance !

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet