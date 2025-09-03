OM : Balerdi voulait la Juve… Marseille l’a bloqué et il est en colère !

C’est une bombe venue d’Italie ! Selon le média La Stampa, Leonardo Balerdi a demandé à quitter l’OM cet été pour rejoindre la Juventus. Problème : les dirigeants marseillais ont fermé la porte. Résultat, le défenseur argentin serait frustré, mécontent… et ça se verrait déjà sur le terrain.

Un transfert avorté qui laisse des traces

D’après La Stampa, Balerdi avait tout fait pour convaincre sa direction de le laisser partir. La Juventus, à la recherche d’un renfort défensif, s’était positionnée concrètement. Mais l’OM a refusé de lâcher son joueur, préférant miser sur la stabilité de son arrière-garde.

Un début de saison catastrophique

Depuis, les conséquences sautent aux yeux : Balerdi réalise un très mauvais début de saison, multipliant les erreurs défensives et affichant une nervosité inhabituelle. Pour beaucoup, cette situation pourrait être directement liée à sa frustration de ne pas avoir pu rejoindre la Vieille Dame.

L’OM a-t-il pris un risque énorme ?

En bloquant Balerdi, l’OM a voulu préserver son effectif… mais à quel prix ? Entre un joueur mécontent, des performances en chute libre et un climat tendu, le club phocéen pourrait bien avoir allumé une mèche explosive dans son vestiaire.

Une affaire qui relance le débat

Alors que le Vélodrome attend des garanties défensives, Balerdi semble loin de son meilleur niveau. Et si cette frustration liée à la Juventus expliquait tout ? Une chose est sûre : cette affaire risque de faire beaucoup parler à Marseille.