OM : Pas de demande de départ pour Balerdi, la vérité sur la rumeur Juventus

Ces derniers jours, la presse italienne évoquait un scénario explosif : Léo Balerdi aurait demandé à quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre la Juventus de Turin, mais le club aurait opposé un veto. Une information qui a rapidement fait réagir les supporters… mais qui s’avère fausse.

Pas de demande, pas de veto

Selon les dernières précisions, Balerdi n’a jamais exprimé le souhait de quitter l’OM. De même, aucun veto n’a été prononcé par les dirigeants phocéens concernant un hypothétique départ vers la Juve. La rumeur, partie d’Italie, ne reflète donc pas la réalité du dossier.

Un début de saison compliqué… sans rapport avec la Juve

Si le défenseur argentin traverse bel et bien un début de saison difficile, ses performances n’ont aucun lien avec une histoire de transfert avorté. L’OM compte toujours sur lui dans la rotation défensive, et aucun clash n’a eu lieu en coulisses.

Aguerd et Pavard, une concurrence qui change tout

La véritable difficulté pour Balerdi pourrait en réalité venir d’ailleurs : du mercato olympien. Avec l’arrivée de Nayef Aguerd et de Benjamin Pavard, la hiérarchie en défense centrale pourrait être bouleversée.

Un joueur sous pression

Régulièrement critiqué pour son irrégularité, Balerdi devra vite hausser son niveau s’il veut éviter de voir son rôle se réduire dans les prochains mois. Sa situation n’a donc rien à voir avec la Juventus, mais tout avec une réalité sportive bien plus implacable : à l’OM, la concurrence n’a jamais été aussi forte.