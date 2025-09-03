Pour le Ballon d’Or 91, Jean-Pierre Papin, Kylian Mbappé a fait de gros progrès au poste d’avant-centre mais il ne sera pas l’un des meilleurs de l’histoire à ce poste à cause de deux points faibles.

Invité de Rothen s’enflamme, ce soir, sur RMC, Jean-Pierre Papin a été interrogé sur le repositionnement de Kylian Mbappé au poste d’avant-centre depuis son arrivée au Real Madrid en 2024. Auparavant, le natif de Bondy excellait sur l’aile gauche. Depuis qu’il est passé dans l’axe chez les Merengue, il continue d’enfiler les buts comme des perles mais, pour la légende de l’OM, deux défauts dans son jeu seront rédhibitoires pour en faire un des plus grands de l’histoire.

« Ce ne sera jamais un numéro 9 de surface »

« Mbappé a les qualités pour être un grand numéro 9. L’année dernière, il arrive dans un nouveau club, il faut un temps d’adaptation assez important et, malgré tout, il a beaucoup marqué. Je pense que ce ne sera jamais un numéro 9 de surface. Ca, tu l’as ou tu l’as pas. Sa principale qualité, c’est la vitesse, la profondeur. Il n’a pas la capacité à s’arrêter et à rester là où il faut être, entre le point de pénalty et les six mètres. Ca, il ne l’a pas intégré. »

« Quand je suis arrivé à Milan, je n’avais aucun jeu dos au but. Capello m’a pris à part, m’a mis un ou deux défenseurs sur le dos pour m’obliger à jouer en pivot, en remise. Aux Girondins, après, Courbis avait remarqué ces changements. On peut toujours apprendre. A condition d’avoir envie d’apprendre. L’autre bémol qu’il a encore, c’est son jeu de tête. Il n’aime pas aller au contact dans le domaine aérien, ça se voit. »