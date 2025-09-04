OM Mercato : Pavard a refusé du lourd et affiche déjà un comportement douteux !

Prêté par l’Inter Milan à l’Olympique de Marseille lors de la dernière journée du mercato estival, Benjamin Pavard (29 ans) a refusé de gros clubs pour signer en Provence.

La liste des courtisans de Benjamin Pavard était longue comme le bras cet été. Avant de signer en prêt à l’OM jusqu’en 2029 (1+3), Nicolo Schira indique que le joueur a snobé Neom FC, Galatasaray, Lille, Crystal Palace et Tottenham. Si l’arrivée de l’international tricolore ressemble à un joli coup de dernière minute en France,le départ du champion du monde a été vécu dans une relative indifférence par l’Inter Milan, loin de l’effervescence tricolore.

Le club lombard n’a pas lutté pour retenir Benjamin Pavard. Ni cris ni regrets, la direction milanaise a même montré une forme de soulagement à l’idée de tourner la page, préférant mettre en avant l’avenir et la stabilité de son groupe défensif.

Les arguments de l’Inter : projet, marché et comportement

Plusieurs facteurs expliquent ce choix assumé. D’abord, la politique sportive milanaise : la priorité est donnée à la jeunesse, à l’instar du prometteur Bisseck, jugé à fort potentiel sur le marché international. Remplacer Pavard par Akanji, un autre cadre solide, entre parfaitement dans les plans actuels du club.

Valeur marchande : À 29 ans, Pavard n’offre plus la même perspective de revente que ses concurrents plus jeunes.

À 29 ans, Pavard n’offre plus la même perspective de revente que ses concurrents plus jeunes. Place dans le projet : La direction privilégie la construction sur la durée, misant sur l’éclosion d’une nouvelle génération.

La direction privilégie la construction sur la durée, misant sur l’éclosion d’une nouvelle génération. Comportement : Les médias italiens n’ont pas caché certains doutes concernant l’attitude de Pavard, qui aurait perdu la confiance du staff.

Ce faisceau d’indices explique pourquoi, malgré son CV, l’ancien Lillois n’était plus un élément central du projet interiste. Pour ceux qui souhaitent comprendre toutes les subtilités du prêt de Pavard à Marseille, ces considérations extra-sportives comme de gestion pèsent lourd dans la balance.

Quel avenir pour Pavard à Marseille ?

Pour Benjamin Pavard, ce nouveau défi phocéen s’apparente à une véritable relance. À l’OM, il va devoir prouver qu’il reste l’un des meilleurs à son poste sur la scène française, fort de son expérience internationale et de ses années passées dans les plus grands championnats d’Europe.

L’attente est immense : encadrer une défense parfois fébrile, endosser le costume de leader – et s’imposer comme l’une des attractions du championnat. À ce titre, la capacité de l’OM à sublimer les talents sur le déclin trouvera ici un cas d’école. Pour ceux qui souhaitent creuser les raisons ayant poussé le joueur à venir sur la Canebière, cette analyse détaillée offre un éclairage complémentaire.

Entre contrastes culturels et stratégies opposées, le départ de Pavard révèle les ambitions distinctes des deux clubs. Si l’OM tente le pari du rebond, l’Inter s’inscrit dans une dynamique tournée vers le futur. La suite s’écrira sur la pelouse, face aux attentes de supporters toujours plus exigeants.