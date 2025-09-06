Equipe de France : Deschamps rappelle un joueur inattendu pour remplacer Dembélé et Doué
Equipe de France : le clin d’œil sympa de Thierry Henry à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé et Thierry Henry rigolant lors d'une cérémonie.
Raphaël Nouet
6 septembre 2025

Buteur contre l’Ukraine (2-0), Kylian Mbappé a rejoint Thierry Henry au classement des canonniers de l’équipe de France. Ce dernier a posté un message sympa sur les réseaux sociaux.

Après s’être montré très peu inspiré dans le dernier geste pendant 82 minutes, Kylian Mbappé a profité d’une ouverture lumineuse d’Aurélien Tchouaméni pour marquer le deuxième but des Bleus contre l’Ukraine (2-0) vendredi soir. L’attaquant du Real Madrid a contrôlé le ballon, mystifié le Parisien Illya Zabarnyi et trompé son coéquipier chez les Merengue Andriy Lunin d’une frappe enroulée du droit en force. Sa 51e réalisation en équipe de France.

« Bravo monsieur ! Made in INF Clairefontaine ! »

Avec elle, Kylian Mbappé rejoint Thierry Henry à la 2e place du canonnier de l’équipe de France. Il ne reste plus qu’Olivier Giroud devant lui. L’actuel Lillois a frappé à 57 reprises avec les Tricolores. Sachant que Kylian Mbappé n’a que 26 ans, il pourrait rapidement devenir le numéro, peut-être même d’ici la fin de la saison, marquée par la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. En attendant ce couronnement programmé, annoncé de longue date, Thierry Henry a salué l’arrivée de Mbappé à ses côtés au palmarès.

Sur Instagram, la légende des Bleus a posté un montage de trois photos, où on le voit avec un Kylian Mbappé très jeune à Clairefontaine, puis chacun avec la Coupe du monde, le tout accompagné de ce commentaire : « Bravo monsieur ! Made in INF Clairefontaine ! ». Sympa et classe, comme le champion du monde 98 !

